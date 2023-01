Gy. D.;

2023-01-23 13:27:00

Korrupciós vádak merültek fel ukrán politikai vezetőkkel szemben, az elnök gyors fellépést ígér

„Ez a hét lesz a megfelelős döntések ideje” – mondta Volodimir Zelenszkij, hozzátéve, hogy a döntések már elő vannak készítve.

Korrupciós vádak merültek fel ukrán politikai vezetőkkel szemben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gyors fellépést ígér – erről számolt be a Reuters hírügynökség.

Az egyik ügy akörül forog, hogy 2022 nyarán a bkijevi vezetés generátorbeszerzési pályázatot írt ki, 1,68 milliárd hrivnyával támogatta a kritikus infrastuktúrában okozott károk javítását, hogy az ukránok áram- és vízellátása, illetve a fűtés télen is biztosítva legyen. A pénz egy része eltűnt, a nyomozás eredménye szerint néhány tisztségviselő egyszerűen lopott, a feladatokat pedig túlárazták. Vasárnap Vaszil Lozinszkij területfejlesztési miniszterhelyettest már őrizetbe is vették, őt azzal gyanúsítják, hogy 400 ezer dollárnak megfelelő kenőpénzt fogadott el a generátorbeszerzési pályázat kiírása után. De gyanú merült fel Olekszij Reznyikov védelmi miniszter ellen is, miután kiderült, hogy a hadsereg jelentős mértékben túlárazva szerzett be élelmiszert. A tárca hamisnak minősítette a vádakat, az ügyet egy parlamenti bizottság vizsgálja.

Volodimir Zelenszkij közölte, hogy kormánya elfogadta egy miniszterhelyettes lemondását kenőpénz elfogadásával kapcsolatos vizsgálatok miatt. Bár az elnök nem azonosította a tisztségviselőt, híradások szerint az ukrán közösségi, területfejlesztési és infrastrukturális miniszter első számú helyettesét, Vaszil Lozinszkijt kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették.

Zelenszkij a korrupcióval kapcsolatban leszögezte: „Szeretném, ha ez egyértelmű lenne: nem lesz visszatérés a régi időkhöz, ahhoz az életmódhoz, amelyet számos, az állami intézményekhez közeli vagy tisztséget kergető ember folytatott” – fogalmazott éjszakai videóüzenetében Zelenszkij.

A burjánzó korrupció és ingatag kormányzás jellemezte Ukrajnát a Transparency International 2021-es korrupcióérzékelési indexén a 122. helyre helyezte a 180 ország közül. Ukrajna ezzel nem ért el sokkal jobb helyet Oroszországhoz képest a felmérésben.