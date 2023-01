Népszava;

Budapest;

2023-01-24 19:57:00

Budapest 150: eredményt és új pályázatot hirdettek

Kihirdették a Budapest Drámapályázat eredményét az Örkény Színház fogadóterében.

A projekt megkötése volt, hogy a beküldött magyar nyelvű prózai vagy zenés színpadi műveknek valamilyen formában Budapesthez kell kötődniük.

Ahogy lapunk korábban megírta, a pályázaton tizennyolc alkotás jutott tovább, a Színházi Dramaturgok Céhének társelnöke, Orbán Eszter az eredményhirdetésen jelezte, az ötfős, színházi szakemberekből álló zsűri döntése alapján nincs első díjazott: második lett Pass Andrea és Trencsényi Katalin, a harmadik helyen pedig Egressy Zoltán és Kisari Szabolcs osztoznak.

Ezen felül a legjobbnak ítélt nyolc dráma kötetben is megjelenik majd a Budapest 150 kiadványai között. A zsűri döntése mellett külön elismerésben részesül majd a nyolc kiemelt alkotó, hiszen a nézők várhatóan a 2023/2024-es színházi évadban találkozhatnak a kész darabok színpadi verziójával.

Új alkotói pályázatot is meghirdettek, amelyet Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója videóüzenetben tolmácsolt. Egy minimum 5, maximum 10 perc hosszúságú nagyzenekarra írott komolyzenei mű, a fővárost megidéző, ünnepi nyitány beküldését várják. A győztes pályamű 2 millió forint díjazásban részesül, a művet pedig a BFZ mutatja be Fischer Iván vezényletével egy nagyszabású szabadtéri koncerten, a Hősök terén. A műveket a szervezők április 30-ig várják. A sajtóeseménnyel a főváros egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat hivatalosan is kezdetét vette.