2023-01-26 14:53:00

Az év végére összejöhet az egy számjegyű infláció, de éves átlagban 17,5 százalékkal emelkednek idén az árak

Elmaradhat a recesszió.

A Magyar Bankholding elemzői a korábbi 0,4 százalékról 0,8 százalékra emelték idei növekedési várakozásaikat – jelentette be a bank vezető elemzője, Suppan Gergely a cég friss előjelzését bemutató sajtótájékoztatóján. Az elemzők ezzel szemben a tavalyi növekedési becslésüket a korábbi 5,4 százalékról 4,8 százalékra módosították. A Bankholdingnál azzal számolnak, hogy 2023 végére egy számjegyű lehet az infláció, az éves átlag azonban 17,5 százalék körül várható.

A hazai GDP a tavalyi harmadik negyedévben bekövetkezett csökkenés miatt – amit elsősorban a nagyon gyenge mezőgazdasági teljesítmény okozott –, nagy valószínűséggel technikai recesszióra lehet számítani, ami azonban a bank elemzői szerint mérsékelt lehet, a fűtési szezon lefutásával pedig a második negyedévtől ismét felpöröghet a magyar gazdaság. Az ukrajnai háború közvetlenül és közvetve is negatívan hat a hazai növekedési kilátásokra, a begyűrűző hatása a termelési láncokra, energia-, nyersanyag- és élelmiszerellátásra pedig kiszámíthatatlan. A 2023-as magyar gazdasági növekedés kilátásait pozitív és negatív irányú kockázatok egyaránt övezik. Ha a kormány és az Európai Bizottság között kötött előzetes megállapodásban rögzített mérföldköveket tudja a kormány teljesíteni és elindul Magyarországra az uniós támogatás, az EU elkerüli az energiaválságát, az energiaárak csökkennek a jelenlegi szintekhez képest, illetve a mezőgazdaság is a vártnál jobban teljesít, elindulhat egy enyhe bővülés 2023-ban – sorolta a feltételeket Suppan Gergely. A növekedést támogatja továbbá az új ipari kapacitások folyamatos üzembe helyezése is.

Az infláció tavaly decemberi 24,5 százalékos értéke mellett – amelyet elsősorban a hatósági üzemanyagárak eltörlése és az élelmiszerárak gyorsuló emelkedése okozott – 2022-ben átlagosan 14,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak. A következő hónapokban azonban már érvényesülnek a bázishatások. Továbbá, mivel a nemzetközi nyersanyag-, termény- és energiaárak jelentősen visszaestek az utóbbi hónapokban, újabb külső ársokkra nem kell számítani, a forint erősödése pedig szintén mérsékelheti az inflációt – tette hozzá Suppan Gergely. Emiatt a Magyar Bankholding makrogazdasági elemzői az infláció eleinte fokozatos, majd az év közepétől meredek mérséklődésére, év végére pedig egy számjegyű inflációra számítanak. 2023-ban éves átlagban 17,5 százalék lehet a pénzromlás üteme, 2024-re viszont visszatér a gazdaság a moderált áremelkedés közelébe, ezért már csak 3,7 százalékos inflációval számolnak.

A gazdasági növekedés lassulása ellenére a munkaerőpiacon csak mérsékelt változások várhatóak 2023-ban: Kissé csökkenhet a foglalkoztatás, míg a munkanélküliségi ráta átmenetileg enyhén emelkedhet (2022: 3,6 százalék és 2023: 3,9 százalék), majd újra mérséklődést mutathat a következő években. A feszes munkaerőpiaci kondíciók idén lazulhatnak, azonban nemzetgazdasági szinten a bérek növekedése továbbra is két számjegyű, 14-15 százalék közötti lehet. 2022 második félévétől az infláció és a háztartási energiaárak emelkedése miatt érdemben lassult a fogyasztás növekedése: a Magyar Bankholding várakozásai szerint míg 2022-ben 6,1 százalékkal bővülhetett, 2023-ban már 0,8 százalékkal mérséklődhet a háztartások fogyasztása. Az emelkedő kamatok és a lakásépítési költségek, a vásárlóerő várható csökkenése a háztartások beruházásait fékezni fogja a következő időszakban, amit azonban az energetikai korszerűsítési kereslet megugrása ellensúlyozhat.

Bankholding elemzői nem számítanak a forint tartós szárnyalására: az eurót szerdán 390 forint alatt jegyezték a MNB kedden bejelentett likviditásszűkítő intézkedéseinek hatásra, ennek ellenére az elemzők arra számítanak, hogy idén az euró éves átlagos ára 392,5 forint lesz, de 2024-re is csak 388 forintos eurót várnak.