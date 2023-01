Csákvári Géza;

Oscar-díj;amerikai filmakadémia;

2023-01-30 17:19:00

Kigolyózták a fekete színésznőket

Vizsgálatot indít az Oscar-kampányokkal kapcsolatban – adta hírül az Amerikai Filmakadémia döntését a Variety.

Bár a szervezet nem nevezte meg az indokot, egyértelmű, hogy a brit Andrea Riseborough váratlan jelölése a legjobb női alakítás kategóriában a kiváltó ok.

Illetve még inkább az - ahogy Matthew Belloni hollywoodi elemző kifejti -, hogy tombol a botrány amiért „a betolakodó” kiszorította Viola Davist (The Woman King) és Danielle Deadwylert (Till), két fekete színésznőt, akiknek a kampányára súlyos pénzeket költött a Sony, illetve az MGM/Amazon. A Till rendezője, Chinonye Chukwu az Instagramon fejtette ki a véleményét, mely szerint egy olyan iparágról van szó, amely agresszívan kiáll amellett, hogy fenntartsa a fehérek felsőbbrendűségét és hogy elnyomják a fekete művészeket.

Tény, a To Leslie című, szinte senki által sem látott film főszerepéért jelölt Riseborough menedzsere, Jason Weinberg az Oscar nevezésekről döntő befolyásos fehér színészeket „alkalmazott” az elsősorban a közösségi médiákban folytatott gerillakampány során: Kate Winslet szerint Riseborough alakítása az egyik legjobb volt, amit valaha látott, Gwyneth Paltrow arról beszélt, hogy a színésznő az összes létező mellett még a nem létező a díjakat is megérdemelné. De nem mellékesen Cate Blanchett, Demi Moore, Charlize Theron, Edward Norton, Jennifer Aniston, és Jane Fonda is kampányolt – csupa fehér ember. A probléma pedig az, hogy konkrétan szavazók kampányoltak, erre pedig igen szigorú szabályokat hoztak, amelyeket Harvey Weinstein trükkjei után léptettek életbe, miután akkori partnerének, Gwyneth Paltrow-nak „intézett” Oscar-díjat.

A vizsgálat miatt elméletben elképzelhető, hogy visszavonják majd Riseborough jelölését, bár nem valószínű, hogy a Filmakadémia belemenne egy még nagyobb botrányba, hiszen még Will Smith-t sem zárták ki a gáláról, miután tettlegességet követett el élő adásban tavaly.