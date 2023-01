nepszava.hu;

Terrorelhárítási Központ;razziák;kábítószer-kereskedelem;

2023-01-30 16:27:00

Marihuána, kokain, milliók - Videón, ahogy a rendőrök több helyszínen lecsapnak a drogkereskedő bandára

Az akcióban közreműködtek a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei, valamint az érdi, ráckevei, szigetszentmiklósi és budaörsi nyomozók is.

Kábítószer-kereskedőkön ütöttek rajta a rendőrök, nagy mennyiségű drogot és pénzt foglaltak le – derül ki a police.hu beszámolójából.

Az akcióban közreműködtek a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységei, valamint az érdi, ráckevei, szigetszentmiklósi és budaörsi nyomozók is.

Mint írják, az egyik helyszín egy kiskunlacházi cím volt. A tájékoztatás szerint az egyik gyanúsított, L. Zsolt nevén lévő ingatlan gyakorlatilag minden zugát marihuána-termesztésre használták fel. A kertészetet az említett gyanúsított és V. József Viktor tartotta fenn, az őrzéssel és a növények gondozásával pedig egy lakcím nélküli férfit (H. Zoltán) bízták meg.

A rendőrök közel 500 tő, különböző fázisban és állapotban lévő növényt foglaltak le, továbbá 47.053 gramm ág-, és levélvégződésre, virágzatra bukkantak. Ezenkívül mérlegeket, tápoldatokat, berendezési és felszerelési tárgyakat is lefoglaltak. A rendőrség beszámolója szerint a razzia végeztével a házat gyakorlatilag az utolsó szögig „kipakolták”.

A házban a rajtaütéskor a 46 éves H. Zoltán tartózkodott, aki ellen ráadásul jogerős elzárása meg nem kezdése miatt a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja korábban elfogatóparancsot adott ki.

A szintén 46 éves V. József Viktort és a 37 éves L. Zsoltot budafoki otthonukban fogták el.

Mindhárom férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, egyikük sem tett vallomást.

Az akció negyedik célszemélye a 28 éves Sz. Richárd, aki V. József Viktortól szerezte be a Ráckevén és környékén terített kokain és amfetamin adagjait. Sz. Richárd otthonában 65 gramm fehér port – a gyorsteszt alapján kokaint – és 18 gramm amfetamint találtak, ez utóbbi a mélyhűtő fiókfogantyújába volt rejtve. Ezenkívül 610 ezer forintját is lefoglalták. A helyszíni szemlét kiterjesztették munkahelyi öltözőszekrényére is, ahol 9 gramm fehér port, szennyezett digitális mérleget, adagoláshoz szükséges eszközöket és „temérdek” kék kapszulát foglaltak le. Hasonlóan a többiekhez, őt is kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, és ő sem tett vallomást.

Az azóta letartóztatott négy férfival szemben a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya folytatja le.