Varga Péter;

Ausztrália;radioaktivitás;kapszula;

2023-02-01 08:40:00

Megtalálták a radioaktív kapszulát, amelyet egész Ausztrália keresett

Nemrég szállítás közben eltűnt egy radioaktív anyagot tartalmazó kapszula, amelynek érintése súlyos betegséget okozhat.

Gyakorlatilag tényleg a tű a szénakazalban lett meg – idézi a BBC a nyugat-ausztráliai hatóságok szerdai bejelentését, hogí megtalálták az a radioaktív kapszulát, amely a Rio Tinto bányavállalat egyik szállítmányából tűnt el nemrég.

A radioaktív anyagot tartalmazó kapszula henger alakú, átmérője 6 milliméter, magassága 8 milliméter, és a bányavállalat egyik műszerében volt alkatrészként, amikor január 12-én teherautóra pakolták és a nyugat-ausztráliai Newmanból az onnan 1 400 kilométerre lévő Perth-be küldték teherautóval. Ott január 25-én vették észre, hogy a műszer szétesett és a kapszula eltűnt, de azt nem tudni, mikor és hol.

A hatóságok radioaktív riasztást rendeltek el Nyugat-Ausztráliában. – Miközben teljes mértékben támogatjuk a hatóságukat, mi is megkezdtük a nyomozást, hogy kiderítsűk, hogyan tűnhetett el szállítás közben a kapszula – mondta Simon Trott, a Rio Tinto bányavállalat Vasérc ágazati főigazgatója. A cég azt is közzétette, tudják, hogy milyen aggodalmakat kelt az ügy, és elnézést kérnek a riadalmért, amit okozott. Azt is elmondták, a kapszula egy sűrűségmérő műszerben volt, amit széleskörűen használnak a bányászati iparban. A Rio Tinto egy megfelelő igazolványokkal és engedélyekkel rendelkező céget bízott meg azzal, hogy a műszert biztonságosan becsomagolja és előkészítse a szállításra a perth-i egységükbe: mielőtt a szállítmány útnak indult volna Geiger-Müller számlálóval ellenőrizték, hogy a kapszula a csomagban volt. – Amikor kibontottuk a csomagot, a műszer szét volt törve, a négy állványrögzítő egyike hiányzott, maga a radioaktív forrás és az összes csavar is – áll a Nyugat-Ausztráliai tűzoltóság és katasztróafvédelem (DFES) közleményében.

A sivatag, ahol a radioaktív anyag eltűnt, az ország legritkábban lakott vidéke, Nyugat-Ausztrália állam minden öt lakosából négy Perth-ben, a fővárosban él. A kapszula érintése veszélyes lehet, annyi sugárzásterhelést jelent, mintha valakit egy órán belül tízszer megröntgeneznének, vagy amennyit egy év alatt kapunk csak az által, hogy létezünk. – Ha valaki nagyon közel kerül hozzá, vagy megérinti, égési sérüléseket szenvedhet, de ha túl sokáig van mellette akut sugárzási betegség lehet az eredmény, és az egy ideig eltart – mondta Andrew Robertson az állam egészségügyi főtisztviselője. A Rio Tintónak az eset nem jött jól, éppen mostanában próbálják helyreállítani tekintélyüket, amit 2020 májusában azzal tettek tönkre, hogy bányabővítési célból lerombolták 46 ezer éves aboriginal sziklaszállásokat, ami akkora felháborodást keltett, hogy annak következtében több főnöknek is távoznia kellett.

A feltételezések szerint a kapszula egyszerűen leesett a teherautóról, és bármilyen hosszú is az út, amelyik mellett keresni kellett, a feladat nem volt annyira nehéz, hiszen mozgó, a sugárzást 20 méteres körzetben érzékelő műszerekkel kutattak utána. A csavarok és az állványrögzítő szerkezet kilazulását, szétesését a teherautó rázkódása okozhatta. Szakértők szerint az ilyen szállítások rutinfeladatnak számítanak, és a balesetek annyira ritkák, hogy ez az eset nem vet rossz fényt a Rio Tinto biztonsági intézkedéseire. Ugyanakkor a DFES igazgatója korábban úgy nyilatkozott, van az esély, hogy a kapszula soha nem kerül elő.