P. L.;

közbeszerzés;Főtaxi;állami média;

2023-02-01 15:16:00

Hivatalos, melyik taxitársaság fogja közel félmilliárdért szállítani az állami média munkatársait

A Főtaxi biztosítja a havi körülbelül 3 150 fuvart az állami médiamunkásoknak.

Még tavaly szeptemberben lapunk is beszámolt arról, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtását kéri vállalkozási keretszerződés keretében. A vásárolni kívánt taxi-szolgáltatás nettó 490 millió forintos keretben történik 24 hónapra.

Most kiderült a közbeszerzés nyertese, amely nem más, mint a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt. Ez azért érdekes, mert az Átlátszó szerint a Főtaxi az eljárás kezdeti szakaszában kifogással élt, mivel szerintük a kiírás jogsértő, ugyanis nem teremt lehetőséget igazi versenyre. Azonban a kérelmet visszautasította a Közbeszerzési Döntőbizottság, valamint megszüntette az eljárást.

A kétszakaszos tender meghívásos, második fordulójára a Főtaxin kívül a 6×6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. jutott be, azonban az ő ajánlatukat érvénytelennek nyilvánították, noha korábban épp a 6x6 Taxi fuvarozta 500, majd 549,5 millió forintos keretben az állami média munkatársait. Ehhez képest a mostani 490 millió forint akár még takarékosnak is tűnhet, de várhatóan ez is körülbelül 3 150 megrendelést jelent havonta.

Az MTVA napi 24 órás rendelkezésre állást vár el a Főtaxitól. A szolgáltatás Magyarország teljes területére megrendelhető, a kiindulási pont főleg Budapest közigazgatási területén belüli, jellemzően az ajánlatkérő székhelye (Budapest, Kunigunda útja 64.), vagy Budapest közigazgatási határától számított, jellemzően 50 kilométeres körzeten belüli (budapesti célállomással).