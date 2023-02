P. L.;

2023-02-04 15:13:00

Ungár Péter: Az összefogás halott

Az LMP társelnöke szerint verseny helyett „moralizáló picsogás” lett jellemző a választási vereség után. Schmuck Erzsébet, a párt másik társelnöke pedig egyebek között arról beszélt, hogy az akkumulátorgyárak építése nem az emberek és az élhető jövő, hanem az országba behozott autógyárak érdeke.

Meglehetősen kemény szavakkal bírálta az ellenzéket Ungár Péter, az LMP társelnöke a párt kongresszusán. A 24.hu szerint a politikus beszélt a debreceni akkumulátorgyár ügyéről, de felszólalásának nagyobbik részében az ellenzékkel kapcsolatban fejtette ki a véleményét.

Jövőre már késő lesz, most kell küzdeni az akkumulátorgyárak létesítése ellen, mert ha megvalósulnak a tervezett beruházások, azok helyrehozhatatlan pusztítást okoznak a kormányzati ciklus végére - jelentette ki a politikus. Szemfényvesztésnek tartja, hogy ezek a beruházások megoldanák a magyar gazdaság bajait, és azt a felfogást is zsákutcának nevezte, amely a külföldi tőke Magyarországra csábításában látja a megoldást.

Az ellenzék állapotára rátérve Ungár Péter kijelentette, verseny helyett moralizáló picsogás lett a jellemző a tavaly áprilisi választási vereség után. Elmondása szerint évek óta hallgatták, hogy rajtuk múlik a választási győzelem, a tavalyi teljesítmény azonban egy tisztességes vereséghez sem volt elég.

Szerinte ugyanis a hat párt közül egyedül az LMP tanult a vereségből, a többi most is inkább taktikázik és különféle jelölteket állít. Donáth Annának és az ő visszatérése sejttető momentumos plakátkampánynak odaszúrva közölte, sem ő, sem Schmuck Erzsébet nem indul az „Álarcos énekes” következő szériájában. Azt is kijelentette, hogy a Momentum szerinte nem zöld, maximum identitászavaros. Ungár Péter a DK-nak is üzent, rögzítve, nem lesznek senkinek a zöldtagozata.

A politikus szerint a következő egy évben az LMP-nek a politikai taktikázások helyett a környezetkárosító beruházások elleni fellépésre kellene koncentrálnia, és egyéb, a zöldpolitika szempontjából fontos témákban sikereket elérnie.

Az MTI szerint Schmuck Erzsébet, az LMP másik társelnöke azt hangsúlyozta, gyökeres fordulat nélkül nem lehet kezelni a klímaváltozást, hozzátéve, nincsen zöldpolitika zöld párt nélkül, ezért döntéshozó pozícióba kell kerülnie az LMP-nek. Az ellenzéki politikus kiemelte, eredeti gondolataikból egy centit sem engedtek. „Zöldpártként jöttünk létre és zöldpárt vagyunk most is. (...) A jövő nemzedék érdekeit képviseljük a jelenben; politikai haszonszerzéssel tehát nem lehet vádolni bennünket” - mondta. Szerinte az általuk képviselt politikának napjainkban elsősorban nem a tagadással, hanem a szemfényvesztéssel, a „zöldre festéssel" kell megküzdeni, hiszen a probléma okozói azt igyekeznek eljátszani, hogy megváltoztak, érdekli őket a jövőnk, de valójában nem tesznek semmit a fenntarthatóság érdekében. Eközben - fűzte hozzá -, „időzített bombán ülünk”, ám a kormányok többsége, köztük Magyarországé is potyautas akar lenni, megúszni cselekvés nélkül a folyamatot.

Schmuck Erzsébet bírálta a kormányzat megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos politikáját, majd arról beszélt, az az elképzelés, hogy „akkumulátor-nagyhatalmat” építsenek Magyarországon, végzetes hiba lenne. A technológia rendkívül veszélyes, víz- és energiaigényes, márpedig ezekre az erőforrásokra máshol volna szükség - mondta. A politikus szerint az akkumulátorgyárak építése nem az emberek és az élhető jövő, hanem az országba behozott autógyárak érdeke.

Schmuck Erzsébet úgy vélte, ez az ötlet „könnyen a Fidesz Bős-Nagymarosa lehet”, emlékeztetve, hogy a rendszerváltás szimbólumává vált vízlépcső-beruházást az emberek egy jóval előrehaladottabb fázisban akadályozták meg.

A kongresszuson Thomas Waitz, az Európai Zöld Párt (EGP) társelnöke is felszólalt, ő azt hangsúlyozta, évtizedek óta világos a fosszilis energiaforrások jelentette veszély, a feladat, megoldásokat találni egy eléggé nehéz helyzetben és helyzetre, ebben pedig nem segít, ha homokba dugjuk a fejünket. Kiemelte, azok az államok, amelyek korábban a megújuló források előállításába fektettek, most a legolcsóbb áramot használják; ellenpéldaként azt hozta fel, hogy míg Ausztriában az autópálya mellett sorra állnak a szélerőművek, a határ magyar oldalán alig látni ilyet, mintha itt nem fújna a szél. Az osztrák EP-képviselő azzal biztatta hallgatóságát, meg kell mutatni, hogy vannak még Magyarországon a jövőért folytatott harc iránt elkötelezett emberek, és egyesíteni kell az erőket, hogy az Európai Parlamentben is a lehető leghatékonyabban képviseljék elveiket.