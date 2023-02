Czene Gábor;

roma;

2023-02-07 06:00:00

Hangfelvétel van róla, ahogyan Farkas Félix szitokszavak kíséretében kifakad Farkas Flóriánra

Jól azonosíthatóan Farkas Félix volt roma parlamenti szószóló, a Lungo Drom politikusa küldte el trágár módon melegebb éghajlatra Farkas Flóriánt, a szervezet elnökét. A zárt körben elhangzott vaskos kifejezés egy titokban rögzített felvételen hallható.

A lapunkhoz eljutott hangfelvétel az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházában készült, a testület múlt szerdai rendkívüli közgyűlése előtt, a Lungo Drom képviselőinek megbeszélésén. Az egyeztetésen részt vett Farkas Félix is, aki két cikluson keresztül a roma nemzetiség szószólója volt az Országgyűlésben. Máskülönben ő nem tagja az ORÖ-nek. A vita arról folyt, hogyan szavazzanak a Lungo Drom képviselői a közgyűlésen.

A hangfelvételből kiderül, hogy Farkas Flórián volt fideszes parlamenti képviselő, a Lungo Drom elnöke – bár személyesen nem volt jelen – a távolból próbálta befolyásolni az eseményeket. Az egyik napirendi pont esetében például azt javasolta, hogy a Lungo Drom tagjai szavazzanak lelkiismeretük szerint.

Az ötlet nem nyerte el Farkas Félix tetszését.

Utalt arra az egy évvel ezelőtti ORÖ-közgyűlésre, amikor a választáson induló roma nemzetiségi lista összetételéről kellett volna dönteni. Elmondása szerint akkor is ugyanez volt, hogy „mindenkinek a lelkiismeretére bízom”, hogyan szavaz. A vége az lett, hogy nem sikerült listát állítani, a romák képviselet nélkül maradtak az Országgyűlésben.

A Lungo Drom képviselői – Farkas Félix helyeslése mellett – abban maradtak, hogy a közgyűlésen aláírják a jelenléti ívet, de nem szavazzák meg a napirendi pontokat. Így is történt. Ahogyan arról beszámoltunk: a Lungo Drom és a hozzá csatlakozott szervezetek képviselői többségbe kerültek, együttes erővel sikerült megakadályozniuk a közgyűlés megtartását. Elfogadott napirendi pontok hiányában Lakatos Oszkár, az elnöki teendőket ellátó általános elnökhelyettes kénytelen volt berekeszteni az ülést.

A kérdésre, hogy a napirendi pontokat ellenző képviselők egyáltalán miért írták alá a jelenléti ívet, egyszerű a magyarázat: ezzel tudták igazolni részvételüket, ami feltétele annak, hogy felvehessék az utazási költségtérítést. Lakatos Oszkár szerint a közgyűlés megtartására mindenképpen szükség lett volna ahhoz, hogy az ORÖ megkapja az első negyedévre esedékes állami támogatást. Az ülés meghiúsításával – mondta korábbi cikkünkben – veszélybe került az ORÖ működése, a hivatali dolgozók fizetése, de a képviselők tiszteletdíja és költségtérítése is. Lakatos Oszkár azért is kifogásolja a történteket, mert a napirendi pontok támogatásáról előzőleg megállapodást kötött Csóka Jánossal, a Lungo Drom frakcióvezetőjével. Csóka János nem vitatta a megállapodás tényét, de állítása szerint már akkor is közölte, hogy azt még a Lungo Drom frakciójának is jóvá kell hagynia. A frakció azonban másképpen döntött.

A hangfelvételen elhangzottak miatt szerettünk volna kérdéseket feltenni Farkas Félixnek és Farkas Flóriánnak, megkeresésünkre egyikük sem reagált.