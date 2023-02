nepszava.hu;

2023-02-07 18:38:00

Újra kitört a balhé a Pink Floyd tagjai között, David Gilmour bizonyíthatóan putyinistának és antiszemitának tartja Roger Waterst

A több évtized tartó ellentét igencsak elfajult a Twitteren.

Egyre biztosabb, hogy egy színpadon nem látjuk már többé a Pink Floyd két meghatározó tagját Roger Waters basszusgitáros elődadót és zeneszerzőt, illetve David Gilmour szólógitáros-énekest – derül ki az amerikai Rolling Stone magazin cikkéből, amelyben Polly Samsonnak, David Gilmour feleségének elég durvára sikerült Twitter-bejegyzését idézik.

Polly Samson Roger Waterst a többi között antiszemitának Putyin-mentegetőnek, hazugnak, tolvajnak, képmutatónak, adócsalónak, nőgyűlölőnek, irigynek és megalomániásnak is nevezte. „Elég a hülyeségeidből” – fűzte hozzá.

Every word demonstrably true https://t.co/KWk4I3bMTN — David Gilmour (@davidgilmour) February 6, 2023

Férje a saját Twitter-oldalán a következő szöveggel osztotta meg a bejegyzést: „Minden szó bizonyíthatóan igaz”.

Polly Samson, aki korábban a Pink Floyd szövegírója is volt, a Rolling Stone szerint Waters múlt heti, a Berliner Zeitung című német lapnak adott interjúján dühödött fel, Az interjúban, amelynek angol fordítása a zenész honlapján is olvasható, a 79 éves zenész egy sor ellentmondásos véleményt fogalmazott meg Ukrajnáról, Vlagyimir Putyinról és Izraelről, és nagyon-nagyon szomorúak nevezte, hogy egykori zenekari társai Andrij Klivnyuk, ukrán zenésszel vettek fel egy háború ellen tiltakozó dalt. A szám és annak videóklipje nem sokkal azután jelent meg, hogy Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, amely országról azt állította korábban, hogy annak kormánya által támogatott „gyilkos listán” van a neve.

Roger Waters és korábbi társainak előbbinek 1985-ös kilépéséhez vezető rossz viszonya már régóta téma volt a nyilvánosság előtt. Utoljára 2005. július 2-án álltak együtt egy színpadon Pink Floyd néven összeállva a londoni Live 8 koncertre. Három évvel később volt szó esetleges folytatásról, de ez meghiúsult, a többi között a billentyűs Richard Wright 2008. szeptember 15-i halála miatt is.

A basszusgitáros-énekes előadó közéleti megnyilvánulásai is a nagyközönség előtt zajlottak, és a hvg.hu 2018 májusi budapesti koncertjéről azzal a címmel számolt be, hogy „Roger Waters magyarul üzent: „Kurvára ne bízzunk a kormányban”. Az akkor már második éve amerikai elnökként politizáló Dunald Trumpot disznónak nevezte, illetve Theresa May akkori brit kormányfő, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megkapta a magáét. Az év augusztusában a Magyar Hang írt arról, hogy Roger Waters Bécsben, majd Oslóban tartott koncertjein a kivetítőn egy listát tett közzé „A Neo-fascism is on the rise (Egyre növekvő neofasizmus)” címmel és a következő nevekkel: Donald Trump, Orbán Viktor, Marine Le Pen, Sebastian Kurz, Nigel Farage, Jaroslaw Kaczynski és Vlagyimir Putyin.