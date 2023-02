Kerekes András írása a Népszavának;

korrupció;Ukrajna;

2023-02-10 10:38:00

Birkózik Ukrajna a korrupcióval, a gabonaszállítmányok vámkezelése körül sincs minden rendben

Még le sem csengett az ukrán védelmi minisztérium túlárazott beszerzési botránya, máris újabb korrupciós ügy került az ukrán média figyelmébe.

Szerda este kiderült, hogy az ukrajnai kikötőből induló gabonaszállítmányok vámkezelése körül sincs minden rendben: a csornomorszki vámparancsnok (egyes, meg nem erősített jelentések szerint máris leváltott vámparancsnok) úgy gondolta, a minden érintett fél által elfogadott, bürokratikus akadályoktól mentes eljárás csak úgy lehetséges, ha közben az ő zsebe sem marad üresen.

Hogy mekkora gondot okoz a korrupció az ukrán hatóságoknak, az is jelzi, hogy leleplezéséért jutalmat ajánlottak fel. Borisz Filatov, Dnyipro polgármester csütörtökön bejelentette, igényt tart arra a 22 millió eurós jutalomra, amely azért jár neki, mert visszautasított - és nyomban jelentett - egy 220 millió eurós vesztegetési kísérletet, és a törvény szerint annak tíz százaléka őt illeti. Igen, igényt tart rá, mondta, és kéri az ezzel foglalkozó szerveket, sietve juttassák el ezt az összeget a honvédő háborút vívó ukrán hadseregnek.

A nemzetközileg legnagyobb figyelmet kapott védelmi minisztériumi botrány azonban egyelőre nyugvópontra került. Olekszij Reznyikov védelmi miniszter az előzetes hírek ellenére helyén maradt, rendben végzi napi munkáját, szerdán este is már csak azért esett szó róla, mert litván partnerével tárgyalt. Ugyan még mindig vannak, akik úgy gondolják, leváltását csak elnapolták, és a jövő héten ismét napirendre kerül elmozdítása a napjainkban legfontosabb ukrán minisztérium éléről, de számuk óráról órára fogyatkozik. A politikusok, elsősorban képviselők nyilatkozatai is óvatosabbak azután, hogy

és nem csak a bloggerektől: az mégse járja, hogy ilyen vészterhes időkben, egy valószínűsíthető nagyméretű orosz offenzíva küszöbén az Ukrajnát támogató nyugati partnerek az esti hírekben még azt hallják, hogy el kell köszönniök attól a politikustól, akivel a háború kitörését követően - Volodimir Zelenszkij elnököt és Dmitro Kuleba külügyminisztert leszámítva - talán a legszorosabb napi kapcsolatot alakították ki, aztán a reggeli hírek meg már arról szólnak, hogy mégse.

Olekszij Reznyikov eközben a jövő heti Ramsteinre készül. Elemzők utaltak rá, hogy az Ukrajna katonai támogatásáról szóló fórumon ő bizonyíthatóan eredményes kapcsolatrendszert épített ki. Igaz, hogy az utódjaként emlegetett Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke is többnyire együtt volt vele, de neki szinte a nulláról kellett volna kezdenie egy új építkezést, hiszen a helyszínen egy ilyen pozícióban nem a postás, hanem maga a feladó (megrendelő) jelenik meg, és dönt. Ha arra gondolunk, hogyan tolódott mind messzebbre a "vörös vonal" az Ukrajnának nyújtható fegyverszállítások ügyében, nyilvánvaló, hogy ebben a valamikori sikeres ügyvéd miniszter tárgyalási képessége is szerepet játszott, ráadásul időközben ez a rutin több éves kormányzati tapasztalattal is gazdagodott. Többen ezért is gondolják úgy, hogy a védelmi miniszter (egyben ramsteini tárgyaló) a háború végéig a helyén marad.

Olekszij Reznyikovot magát különben nem hozták kapcsolatba a védelmi minisztériumban föltárt korrupciós hálózattal, bár azért utaltak vezetői felelősségére, és első mentegetőző nyilatkozatai sem arattak tetszést. Ezzel együtt egyetlen pillanatra sem látszott kegyvesztettnek, minisztérium élén folytatta volna, csak éppen azt nem döntötték el azok, akik az egészet elindították, hogy melyik minisztériumot gondolják neki. Például amikor arról kérdezték, tényleg stratégiai ipari miniszterként folytatja-e, közölte: először is senki nem fordult hozzá ilyen javaslattal, másodszor pedig ez nagyon is helyes, mert nem vállalta volna. Egyes hírek szerint az elnöki hivatalban is akadt volna számára hely.

Akárhogyan folytatódik is majd (ha egyáltalán) a következő hetekben a korrupció elleni harc, amely éppen a védelmi minisztérium többszörösen túlárazott beszerzései nyomán vett újabb lendületet, egyetlen pillanatra sem szünetel, mert folyton kipattan valami.