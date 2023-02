P. L.;

2023-02-10 07:43:00

Schadl György segített sportautót vásárolni Völner Pál fiának

„Csak kapja meg a maximális kedvezményt” - intézkedett a végrehajtói kar mindenhez is értő elnöke.

Kifejezetten bizalmi, sőt, akár barátinak is nevezhető viszonyban volt Schadl György és Völner Pál bukott államtitkár, legalábbis a nyomozati anyagokból egyebek között arra derült fény, hogy nem csak a megszokott korrupciós tevékenységben működtek együtt, hanem más ügyes-bajos dolgaival is megkereste az MBVK-elnököt a fideszes politikus.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Völner soron kívüli influenzaoltás ügyében is Schadlhoz fordult, a 24.hu szerint azonban lehallgatott telefonbeszélgetésekből most például az is kiderült, hogy Völner az akkor 25 éves fiát is Schadlhoz irányította azzal, hogy segítsen neki sportautót vásárolni. Ő meg is kereste az MBVK-elnököt 2021. szeptemberében azzal, hogy legfeljebb 15-17 millióért sportautót szeretne venni. Alapvetően egy BMW 6-os GT-t nézett ki magának, de mindenképpen olyat, „ami azért halad”.

A készséges Schadl intézkedett is, nem sokkal később felhívta egy feltehetően autókereskedő ismerősét azzal, hogy „a Völner fia akarna valami autót venni, és azzal megy a brékelés. 6-os GT-t nézett, hároméveset.” Továbbá arra is megkérte, hogy vegye fel a kapcsolatot az államtitkár fiával. Mindezért még fizetni is hajlandó volt: „Én inkább a te ügyintézésedet fedezem, csak kapja meg a maximális kedvezményt. Azt most nem tudom elmagyarázni, hogy az ügyintézőnek egy három kilót vissza kell dobni, mert az hülyén veszi ki magát. Azt rendezem én értelemszerűen” - fogalmazott, hozzátéve, az államtitkár fia normális, tisztelettudó fiú, „nem az átlag 25 éves hülyegyerek”.

A lap megjegyzi, az nem derült ki, hogy a vásárlás végül összejött-e, az államtitkár fiától ugyanakkor később lefoglaltak a hatóságok egy 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S-t, valamint egy összkerekes, szintén piros Mini Cooper Countryman All4-et. Azonban ezeket feltehetően korábban vette.