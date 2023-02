P. L.;

2023-02-10 08:38:00

Bekeményít Amszterdam, betiltják az utcai füvezést, a prostituáltaknak pedig be kell zárniuk hajnali 3-kor a piroslámpás negyedben

Sok volt a panasz a dealerekre és a bűnözésre.

Jelentős szigorításokat léptetnek életbe Amszterdamban, május közepétől a holland főváros piros lámpás negyedében egyebek között tilos lesz kannabiszt szívni az utcán, a bordélyházakat pedig be kell zárni hajnali 3-kor - írja a BBC.

Más szabályok is szigorodnak, az éttermeknek és a bároknak pénteken és szombaton be kell zárniuk hajnali 2-kor, hajnali egy után pedig egyáltalán nem is engednek be turistákat az óvárosba. Az intézkedésekről a környék lakóinak panaszai alapján döntöttek, akik a dílerek sokasodása és a bűnözés megnövekedése miatt kérték a szigorítást. A helyi média szerint a városi tanács nagy többsége támogatta a javaslatot.

Amszterdamban a legtöbb nyilvános helyen már most is tilos az alkoholfogyasztás és az alkoholárusításra is szigorú szabályok vonatkoznak a piros lámpás negyedben. A város ugyanakkor nevezetes a kannabiszkávézóiról, ezek több millió turistát vonzanak évente.

A portál felidézi, hogy Hollandiában felemás joggyakorlat van a kábítószerszabályozás terén, mert bár birtoklásuk, termesztésük és forgalmazásuk alapvetően tilos, az úgynevezett „tűrési politika” lehetővé teszi a kávézóknak, hogy szigorú feltételek mellett árusíthassanak kannabiszt.