Kalapáccsal ölhették meg társai a Wagner-csoport egyik zsoldosát, aki nem akart harcolni tovább

2023-02-13 12:44:00

A magánhadsereghez köthető „Szürke Zóna” nevű Telegram-csatorna tett közzé egy a férfi kivégzésére utaló videót.

Kalapácsütésekkel végezhettek ki egy volt orosz zsoldost, aki Ukrajnában harcolt, de megpróbált elmenekülni a háború elől – számolt be a háborús viszonyok között is megdöbbentő esetről a Sky News, hivatkozva a Gray Zone nevű Telegram-csatornán közzétett videófelvételre. A csatorna Jevgenyij Prigozsinhoz, a Wagner Csoport vezetőjéhez köthető.

A videón az 1978-ban született Jakuscsenko Dmitrij Jurjevics szerepel, aki a Krím-félszigeten született, korábban többször is elítélték, legutoljára 19 évre a szülőhelyén rablásért és gyilkosságért. Szabadulása után a Wagner Csoporthoz került, ahol négy nappal később átállt az ukránokhoz. A megszállóktól a honvédőkhöz „igazolt” férfi elmondta, hogy eredetileg is a szökés volt a terve. Kifejezte abbéli véleményét és reményét is, hogy „a Krím Ukrajnához kerül, és neki nincs szüksége Oroszországra” – derült ki a Telegram megjegyzéséből.

A közzétett felvételen Jakuscsenko azt mondja: „A Wagner Csoport soraiban mentem a frontra, ahol rájöttem, hogy ez nem az én háborúm. Ma Dnyipro város utcáin voltam, ahol egy ütést kaptam a fejemen, és elvesztettem az eszméletemet. Ebben a szobában ébredtem fel, és azt mondták, hogy bíróság elé állítanak”. Szavai után egy ismeretlen kalapáccsal ütni kezdi Jakuscsenko fejét. – Úgy tűnik, megölték, bár a videó elmosódott – fűzte hozzá mindehhez a Sky News, felidézve, hogy tavaly novembereben egy másik Wagner-zsoldos, Jevgenyij Nuzsin is így lelte halálát.

