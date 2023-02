Gy. D.;

USA;áldozatok;lövöldözés;Michigani Egyetem;

2023-02-14 08:31:00

Lövöldözés volt a Michigani Állami Egyetem campusán, legkevesebb hárman meghaltak

Az esetnek legkevesebb további öt sebesültje van. A 43 éves támadó később végzett magával, indítékát továbbra is vizsgálják.

Lövöldözés volt a Michigani Állami Egyetem East Lansing-i campusán, legkevesebb három ember meghalt, további öt megsebesült – derül ki a CNN keddi beszámolójából.

Az egyetemi rendőrség korábbi tájékoztatása szerint a támadó legalább két helyszínen lövöldözött. A The Detroit News beszámolója szerint a gyanúsított egy 43 éves maszkos fekete férfi volt, aki később végzett magával. Holttestére a campus területén kívül bukkantak rá.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. This is in addition to the 5 victims who have been transported to the hospital. pic.twitter.com/on3iPHhsfK — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3 — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

There is another reported shooting at IM East. Police are responding. There are multiple reported injuries. Media staging area is currently being determined. pic.twitter.com/ANAoJ6bsry — MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023

Chris Rozman, az egyetem rendőrségének illetékese elmondta, a gyanúsított nem volt az egyetem hallgatója, sem alkalmazottja, indítékát továbbra is vizsgálják. A hatóságok egyelőre nem azonosították a gyanúsítottat, az egyetemi rendőrség jelenleg is dolgozik ezen és azon, hogy feltárja a gyanúsított esetleges kapcsolatát az egyetemmel.

A lövöldözés során a rendőrség kijárási tilalmat rendelt el a campus területén (az egyik diák elmondása szerint a hallgatók eközben a rendőrségi adást hallgatva követték a fejleményeket), ezt azonban a lövöldözést követően feloldották.

A kijárási tilalom vonatkozott az egyetem vezetésére is, amely éppen szokásos tanácskozását tartotta hétfő este. Később közölték, hogy a lövöldözés miatt kedden elmarad az oktatás.