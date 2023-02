nepszava.hu;

per;tárgyalás;Fenyő-gyilkosság;Portik Tamás;

2023-02-14 16:43:00

Portik Tamás nem akart részt venni a Fenyő-gyilkosság tárgyalásán

A Fővárosi Bíróságon kedden folytatódott a Fenyő-gyilkosság pere. A változatlanul távmeghallgatással rendelkezésre álló Portik Tamást új ügyvéd, Vincze Tamás képviselte, aki közölte, hogy csak 11 óráig ér rá, csütörtökön pedig egyáltalán nem tud rendelkezésre állni. Póta Péter bíró úgy döntött, hogy ez esetben 11 órától helyettes védőt rendel ki Szatai Tibor személyében.

A bíróságnak elsőként távmeghallgatással a baracskai börtönből a 42. számú védett tanú, a Conti-Car csoport egykori tagja tett vallomást. Az ügyész emlékeztette, hogy 2012. szeptember 11-én a 42. számú tanú a kihallgatásán azt állította: Portik Fenyő megölésével őt meg akarta bízni. A 42. számú tanút, egy egészen más ügyben 1996 novemberében tartóztatták le, Portik Tamás ezt megelőzően mondta neki, hogy vagy Juszt Lászlót, vagy pedig Fenyő Jánost kellene megölnie, de ő a megbízást nem fogadta el. A tanú később korrigálta vallomását, nem 1996 novemberében, hanem 1997 nyarán beszélt erről Portik Tamás.

Az ügyész kérdésére a 42. számú tanú kijelentette, hogy fenntartja az általa korábban elmondottakat, de hozzátette, hogy az idézett 2012. évi vallomása a rendőrséggel kötött megállapodásának része volt, de azt a rendőrség nem tartotta be. A 42. számú tanú elmondta, hogy Jozef Rohacot csak látásból ismerte, semmit nem tud Portik és Rohac kapcsolatáról. Gyárfás és Portik ismeretségéről sem volt tudomása, ő maga Gyárfást csak a TV-ben látta.

A 42. számú tanú szerint Portik Tamás a gyilkosság után azt mondta neki, hogy ő ölette meg Fenyő Jánost. Póta Péter bíró felhívta a tanú figyelmét, hogy ezzel terhelő vallomást tett Portik Tamásra. A 42. számú tanú erre azt felelte: amit ő elmondott, azt Portik Tamástól hallotta, de az is lehet, hogy Portik Tamás csak hencegett neki, a nagyságát akarta mutatni.

A 42. számú védett tanú után, ugyancsak távmeghallgatással a 10. számú védett tanú következett volna, de ő betegségre hivatkozva nem állt rendelkezésre.

Portik Tamás bejelentette, hogy a tárgyaláson a továbbiakban nem kíván részt venni, mert felkért ügyvédjének el kell mennie, a helyettes ügyvédet viszont nem fogadja el, mert ő ebben a nagy horderejű ügyben nincs felkészülve, csak röviddel ezelőtt kapott a bírótól felkérést. Póta Péter felhívta Portik Tamás figyelmét, hogy továbbra is rendelkezésre kell állnia, távmeghallgatás útján a továbbiakban is részt kell vennie a tárgyaláson, legfeljebb ahhoz nem szól hozzá. 11 óra 10 perckor Vincze Tamás ügyvéd távozott Portik Tamás mellől a Büntetésvégrehajtási Intézetből, Szatai Tibor helyettes védő pedig megérkezett a tárgyalóterembe.

A továbbiakban Póta Péter bíró hosszan ismertette a már elhunyt Drobilich Gábor vallomásait. Portik Tamás meggondolhatta magát, mert korábbi szándékával szemben ezekhez észrevételeket tett.

Megkülönböztetett figyelem várta a délutáni tanú, Radnai László vallomását. Az általa egykor elmondottak nagy jelentőséget kaptak a Portik Tamás és Jozef Rohac elleni, 2016-ban hozott ítéletben.

Radnai László vallomása előtt Szatai Tibor helyettes védő tájékoztatta a bíróságot, hogy az 1 órás ebédszünetben Portik Tamás nem kívánt vele beszélni. Szatai indítványozta, hogy a csütörtöki tárgyalásra idézett tanúkat a későbbiekben is hallgassa meg a bíróság, amikor Portik felkért ügyvédje Vincze Tamás is felteheti majd nekik a kérdéseit, mert ő sem most kedden, sem pedig csütörtökön nem kíván semmit sem kérdezni.

Radnai László a tárgyaláson a korábbi vallomásaihoz hűen közölte: Portik mindig meg akart felelni Gyárfásnak, szívességet akart neki tenni, hogy rajta keresztül bekerülhessen a médiavilágba, amire nagyon vágyott. Szerinte Portik, számára nagyon előnytelenül festményt is cserélt Gyárfással, csak hogy a kedvébe járjon. Gyárfás Tamás észrevételezte: azt ő nem tudja, hogy Portik szívességet akart-e neki tenni, vagy sem, de az biztos, hogy ő nem kért tőle szívességet. Gyárfás azt is elmondta, hogy ő nem cserélt képet Portikkal, a festményeit vásárolta, de nem Portik Tamástól.

Radnai László hangsúlyozta, hogy Portik Tamás közvetlen, nagyon jó kapcsolatban állt Princz Gáborral, a Postabank néhai elnök-vezérigazgatójával. A Keleti pályaudvarnál lévő postafiókból Tomori Tamás Portik Tamás megbízásából 120 millió forintot egy fiktív cég nevére fel is vett. A védelem a Népszavában megjelent újságcikkel igazolta, hogy a postahivatalban eljártak a Postabank képviseletében.

Radnai László azt vallotta, hogy Túri Tibortól, de másoktól is azt hallotta: Portik Tamás felbujtására ölték meg Fenyő Jánost. Az ügyész asszony kérdésére a tanú közel két órát beszélt az alvilág különböző tetteiről: kit, mikor öltek meg, ki, kit akart sikertelenül megöletni, kit, miként robbantottak fel, Portik Tamás kivel állt kapcsolatban, ő személyesen vele mikor és hol találkozott. Radnai László nehezményezte, hogy Portik Tamás az Energol egykori vezetőjével nagyon sok pénzről nem számolt el.

Radnai László vallomását követően Portik Tamás kijelentette, hogy a tanú hazudik.