2023-02-15 14:31:00

Másodfokon megfelezték Demeter Márta büntetését, aki összetévesztett valakit Orbán Viktor lányával

Kilencszázezer forintra mérsékelte szerda délben kihirdetett döntésében a Fővárosi Törvényszék a Demeter Márta volt országgyűlési képviselőre 2022 márciusban első fokon hivatali visszaélésért kiszabott 1,8 millió forintos pénzbüntetést. Az ítélet indoklása – mivel érzékeny katonai adatokat is tartalmaz – nem nyilvános.

Demeter Márta ellen azért emelt vádat az ügyészség mert korábban tévesen azt hitte, hogy egy Ciprusról hazatérőben lévő katonai repülőgépen utazott Orbán Viktor egyik családtagja. Mint később kiderült, ez nem volt igaz, a repülőgépen utazók egyikének a nem nyilvános adatait valótlan tényállítással meghamisítva tette közzé a Facebook-oldalán azért, hogy „ennek révén elérje Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő és a Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését".

Az ügy sajátossága, hogy amíg Demeter Márta jókora malőrt követett el, addig a honvédelem és a Fidesz egyes prominensei is politikai érdekből közzétettek az ügyben érzékeny személyes adatot, ám a tárca és a kormánypolitikusok – papíron legalábbis – ezt jogszerűen tették.

Mint emlékezetes, az ügy 2018 októberében robbant, amikor Demeter Márta akkor LMP-s képviselőnő, a honvédelmi bizottság akkori tagja írásban megkérdezte Benkő Tibor honvédelmi minisztertől, hogy „Miért szállíthatja a Magyar Honvédség Airbus A 319-es repülőgépe kiképző repülés keretében a miniszterelnök családtagját?”

Demeter Márta ugyanis honvédelmi bizottsági tagként a kecskeméti repülőbázison járt, és akkori iratbetekintése során látta, hogy az egyik Airbus A-319-es repülőgépen utazott kiképzőrepülés keretében utazott szeptember elején egy miniszterelnök egyik lányával megegyező nevű személy.

A képviselő asszony azért is figyelhette árgus szemmel az Airbus A 319-es utazási listáját, mivel Orbán Viktor és más fideszes politikusok diplomáciai és magánútjaikra is gyakorlatilag korlátozás nélkül használta és használja azóta is az elvileg a Magyar Honvédségnek vett különgépeket. A jelek szerint azonban hibát követett el. Bár az írásbeli kérdés címében kérdést tett fel, ám a kísérőszövegben már tényként közölte, hogy a gépen utazott hölgy a miniszterelnök lánya.

A külszolgálaton lévő katonát ugyanis a szabályzat szerint elkísérhetik a családtagok, akik saját költségükre tartózkodhatnak a kiküldetés helyszínén.

A képviselőnő mellényúlását kihasználva a Fidesz ellentámadásba lendült. Németh Szilárd kijelentette, hogy Demeter Márta személye „nemzetbiztonsági kockázat”, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető lemondásra szólította fel a képviselőt, míg Kósa Lajos honvédelmi bizottsági elnök a bizottsági tagként átvilágításon átesett Demeter Márta újabb nemzetbiztonsági ellenőrzését kezdeményezte Kövér László házelnöknél. Utóbbi kérésnek „engedett”, így arra kérte az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját, hogy világítsák át újra a képviselőt. A fideszes vádak szerint Demeter Márta direkt osztott meg „kényes, katonai információkat.

Dacára annak, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter korábban Demeter Márta írásbeli kérdésére adott válaszlevelében 2018. október 19-én úgy fogalmazott: „A Honvédelmi Minisztérium nem engedi, hogy bárki politikai érdekből egy magyar katonai -misszióban résztvevő katona magyar katona és családja biztonságát kockáztassa.”

Mint utóbb kiderült: engedte. A lendületet kapott kormánykommunikációt irányító Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hogy egy „Orbán L.” nevű parancsnokot látogatott meg Cipruson felesége és kétéves leánya, Németh Szilárd pedig sajtótájékoztatón újságíróknak bemutatta azokat a dokumentumokat, amelyeket Demeter Márta látott a kecskeméti iratbetekintésen, ebben pedig további részletek szerepeltek a gépen utazott honvéd családjáról, így Németh bemutatta a katona feleségének a keresztnevét és családneve rövidítését is. Márpedig ennyi információból elvileg nem lenne túl nehéz megállapítani az adott, védett személynek minősülő honvéd és családjának kilétét.

A sajátos eljárást a Honvédelmi Minisztérium (HM) lapunknak akkor azzal magyarázta, hogy Magyar Honvédség vezérkari főnöke (akkor Korom Ferenc altábornagy) adott engedélyt Németh Szilárdnak arra, hogy a politikus a szükséges adatok nyilvánosságra hozatalával tisztázza: kik utaztak a Ciprusról Budapestre érkező katonai gépen. E szerint Korom Ferenc „nemzetbiztonsági érdek mérlegelésével” felhatalmazta Németh Szilárdot, a tárca parlamenti államtitkárát, hogy közölje a „félrevezetés tisztázását lehetővé tevő adatokat".

– fogalmazott lapunknak a tárca.

A fideszes nyomulás mellett beindult a hivatali gépezet. Kövér László kérése nyomán az Alkotmányvédelmi Hivatal arra jutott, hogy Demeter Márta az adatok közzététele miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke javaslatot tett arra, hogy Demeter fosszák meg a honvédelmi bizottsági tagságtól, amit a kormánypárti többség megszavazott, ahogy később igent mondott a kétharmad Polt Péter legfőbb ügyész kérésére is és felfüggesztették Demeter mentelmi jogát is.

Ezt követően az ügyészség nyomozást indított, mert gyanújuk szerint nem nyilvános katonai adatokat fedett fel, hogy „lejárassa a miniszterelnököt és családját”, majd 2019 májusában a Központi Nyomozó Főügyészség vádat emelt hivatali visszaélés címén. Végül Pesti Központi Kerületi Bíróság tavaly márciusban 1,8 millió forint pénzbüntetésre ítélte Demetert, mind akkor indokolta: "vádlott az országgyűlési képviselőként őt megillető jogosítványával visszaélve, közérdekből nem nyilvános adatokat a nagy nyilvánosság előtt a Facebook oldalán valótlan tényállítással meghamisítva tett közzé azért, hogy ennek révén elérje Orbán Viktor miniszterelnök, országgyűlési képviselő és a Magyar Honvédség negatív társadalmi megítélését".