2023-02-15 22:30:00

Húsz év fegyházat kapott a Blaha Lujza téri halálosztó

Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség életfogytiglani szabadságvesztés kiszabásáért, a vádlott enyhítésért fellebbezett.

Több személy ellen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt, visszaesőként 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki több mint másfél évvel ezelőtt egy vasrúddal úgy fejbe ütött valakit, hogy az a kórházban meghalt. Évekkel korábban egy másik embert ütött le fakaróval a Nyugati téren, életveszélyes sérülést okozva – derült ki a bírósági portálon ismertetett elsőfokú ítéletből. A férfi feltételes szabadságra bocsátás, valamint más büntetőeljárás hatálya alatt követte el a bűncselekményt.

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott ittas állapotban 2021. június 26-án hajnalban cigarettát kért a Blaha Lujza téren beszélgető társaság egyik tagjától, aki azonban nem adott neki. Erre válaszul a férfi meg akarta ütni az őt elutasító másik férfit, aki kivédte a támadást, majd segítséget kért a helyszínen szolgálatot teljesítő rendőröktől.

Az egyenruhások ugyan elküldték a térről a vádlottat, de ő elégtételt akart venni továbbra is, ezért egy a közelben talált – 176 cm hosszúságú és 2,58 kilogramm súlyú – vasrúddal fenyegetve, „megöllek titeket” felkiáltással visszatért a térre. Mivel felszólításra sem akart távozni, a társaságból valaki ismét a rendőrökhöz fordult volna, de közülük ketten a téren lévő villamosmegállóba követték a vasrudas fenyegetőt, többször is felszólítva, dobja el a „fegyvert”. Ez olaj lehetett a tűzre, mert egyiküket a vasrúddal nagy erővel fejbe ütötte. A sértett a bántalmazás következtében a kórházban életét vesztette. A bíróság egy másik, megismételt eljárásban is elmarasztalta a vádlottat. A vád szerint a férfi 2017. július 30-án hajnalban összetűzésbe került két különálló, számára ismeretlen társasággal a Nyugati téren, többekkel dulakodott, egyiküket pedig egy fa mellől kiemelt karóval úgy fejbe ütötte, hogy az közvetett életveszélyes sérülést szenvedett.

A bíróság a fegyházbüntetés kiszabásánál kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, és a férfira korábban kiszabott szabadságvesztés büntetésből engedélyezett feltételes szabadságot is megszüntette. A nem jogerős ítélettel szemben az ügyészség súlyosításért, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásáért, míg a vádlott és védője eltérő minősítésért, illetve enyhítésért jelentettek be fellebbezést.