2023-02-16 14:17:00

Több díjat is nyertek a Népszava fotósai a 41. Magyar Sajtófotó Pályázaton

Béres Márton győztes lett a művészeti sorozat kategóriában.

Zenés menedék címet viselő sorozatával a legjobbnak járó díjat hozta el kollégánk, Béres Márton a 41. Magyar Sajtófotó Pályázatról a művészet (sorozat) kategóriában. A Népszava volt, az Én Budapestem portál jelenlegi munkatársát, Merész Mártont Escher Károly-díjjal jutalmazták a legjobb Magyarországon készült hírképért, A szégyen útjáért – derült ki az esemény csütörtöki eredményhirdetésén.

A Népszava fotósainak a munkáját ezen túl is elismerték, Zagyi Tibor második lett társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriában a Fagyos éjszakák című fotográfiájával. A művészet (sorozat) kategória második helyezettje Merész Márton lett Austerlitz címet viselő szériával.

Merész Márton a A szégyen útjánnal – amelyen Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnököt lehet látni a 2022. április 3-i parlamenti választás éjszakáján – a hír-, eseményfotó kategóriában is a harmadik lett.

Ami nemrég Törökországban járó Béres Márton győztes fotográfiáját illeti, a Zenés menedék sorozat Valeria Liszenkóról és az édesanyjáról, Olena Liszenkóról szól, Kijevből menekült el, miután Oroszország bombázni kezdte a várost. Budapestre érve a véletlen összehozta őket Vivien Renével, aki lakótársaival befogadta őket is több más Ukrajnából érkezett menekült család mellett. Vivien René nem csak szállást adott nekik, hanem két budapesti koncertet is szervezett a rendkívül tehetséges, az ukrán Voice TV műsorban is eredményesen szereplő lánynak, és az énektanárként dolgozó édesanyjának.

A koncert bevételét ukrán menekülteket segítő alapítványnak ajánlották fel. A képriport a budapesti életüket mutatja be. Nemcsak az átmeneti szállás, hanem a koncertek és a közös zenélés is menedéket nyújtott nekik az átélt traumákban.

Béres Márton sorozata megkapta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíját is.

A díjazottak teljes listája így néz ki:

Hír-, eseményfotó

1. díj: Huszti István (Telex): Apokalipszis

2. díj: Vörös Szabolcs (Válasz Online): Istenítélet

3. díj: Merész Márton (énbudapestem.hu)

Képriport

1. díj: Huszti István (Telex): Szilánkok

2. díj: Huszti István (Telex): Nehéz idők

3. díj: Huszti István (Telex): Totális ellenállás

Mindennapi élet (egyedi)

1. díj: Fodor Cini (szabadfoglalkozású): Esti fürdés

2. díj: Szöllősi Mátyás (szabadfoglalkozású): Anyóka

3. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): Az ugrás

Mindennapi élet (sorozat)

1. díj: Szajki Bálint (24.hu): Egészségben és betegségben

2. díj: Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency): Hát én megsülök

3. díj: Juhász István András (szabadfoglalkozású): Nekünk a Balaton





Emberábrázolás-portré (egyedi)

1. díj: Kurucz Árpád (Magyar Nemzet): Orosz István grafikusművész

2. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A pokol kertje

3. díj: Cseke Csilla (szabadfoglalkozású): Érdemes nagyjaink – Kardos Sándor operatőr





Emberábrázolás-portré (sorozat)

1. díj: Szöllősi Mátyás (szabadfoglalkozású): Árnyékban

2. díj: Komka Péter (szabadfoglalkozású): Lili

3. díj: Ilyés Zalán (szabadfoglalkozású): Ez a ház nem eladó, mert lakhatatlan





Művészet (egyedi)

1. díj: Kurucz Árpád (Magyar Nemzet): AWS zenekar

2. díj: Ladóczki Balázs (szabadfoglalkozású): Extázis

3. díj: Éder Vera (szabadfoglalkozású): A Falu a hegyen





Művészet (sorozat)

1. díj: Béres Márton (Népszava): Zenés menedék

2. díj: Merész Márton (énbudapestem.hu): Austerlitz

3. díj: Bődey János (Telex): A háború elől akkor sem menekülhetsz, ha nem bombázzák szét az otthonodat





Sport (egyedi)

1. díj: Erdélyi Gábor (szabadfoglalkozású): Repülés homokviharban

2. díj: Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency): Csillogás

3. díj: Szabó Bernadett (Reuters): Hoppá





Sport (sorozat)

1. díj: Vanik Zoltán (Magyar Kerékpáros Szövetség): Volt egyszer egy Giro d'Italia

Magyarországon

2. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): A gyengébbik nem

3. díj: Kovács Bea (szabadfoglalkozású): Vérükben a sízés





Természet és tudomány (egyedi)

1. díj: Horváth Ádám (szabadfoglalkozású): A borz világa

2. díj: Lőrincz Ferenc Lőrinc (szabadfoglalkozású): Tűzhal vadászat közben I.

3. díj: Szabó Irma (szabadfoglalkozású): Gólyák élete





Természet és tudomány (sorozat)

1. díj: Balázs Zsolt (szabadfoglalkozású): Dübörgő földek felett a néma égbolt – A 2022-esnyári aszály Magyarországon

2. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású): Lovakat akarok tenyészteni, nem tevéket

3. díj: Mohos Márton (24.hu): Rozsdás folyó





Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): A herszoni fiú

2. díj: Zagyi Tibor (Népszava): Fagyos éjszakák

3. díj: Hajdú D. András (szabadfoglalkozású): Menekülők





Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

1. díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású): A Sajó-völgy fullasztó levegője

2. díj: Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu): Gábor és Kálmán (2016–2022)

3. díj: Kovács Bea (szabadfoglalkozású): Nehezített gyermekáldás

KÜLÖNDÍJAK:

Escher Károly-díj a legjobb Magyarországon készült hírképért:

Merész Márton (énbudapestem.hu): A „Szégyen útján”

Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért:

Huszti István (Telex)

Szalay Zoltán-díj – A legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotóriporter:

Szajki Bálint (24.hu)

A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter:

Komka Péter (MTI/MTVA külső munkatársa)

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb egyedi képért:

Hajdú D. András (szabadfoglalkozású)

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb képsorozatért:

Béres Márton (Népszava): Zenés menedék

A SPAR Magyarország különdíja: Díj a fenntarthatóság eszméjéért

Varga Péter (szabadfoglalkozású): Modernkori kalózok

Móricz-Sabján Simon-különdíj a Pictorial Collective felajánlásával a legjobb hosszútávú munkáért:

Mónus Márton (szabadfoglalkozású): A Sajó-völgy fullasztó levegője

Carl Zeiss Vision-különdíj az egyedi látásmódért:

Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency): Csillogás