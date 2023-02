Árpási Bence;

korrupció;Völner Pál;Schadl György;

2023-02-17 17:42:00

Itt videó, ahogy Völner Pál igyekszik úgy tenni, mint ha nem hallaná a záporozó kérdéseket

Lett volna mire válaszolnia, azonban úgy döntött, nem mond semmit.

A pénteki előkészítő tárgyalás miatt először kellett a nyilvánosság előtt megjelennie a korrupcióval vádolt Völner Pálnak, az Igazságügyi minisztérium volt államtitkárának.

A tárgyalóteremben feltűnő volt, hogy Völner Pál rá sem nézett Schadl Györgyre, akivel most találkozott először letartóztatása óta. A korábbi politikust már érkezéskor is próbálták faggatni az újságírók, de nem igazán sikerrel jártak sikerrel, ahogyan akkor sem, távozott. Több száz méteren át követte több riporter is a korrupcióval vádolt fideszest.

Bár a Telex kérdésére először mondott valamit, később egyre láthatóbban feszélyezni kezdte, hogy egyre több újságíró jelenik meg és tesz fel kérdéseket neki. Úgy döntött, hogy mély hallgatásba burkolózik, ebből pedig semmilyen kérdés sem tudta kizökkenteni.

A tárgyaláson elhangzottakról készült helyszíni tudósításunkat itt olvashatja el.