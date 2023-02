nepszava.hu;

2023-02-20 18:01:00

Karácsony Gergely éjjel-nappal működő sebességmérő kamerarendszert építene ki a vasárnap hajnali tragédia után

A városvezető jelezte, elkészítették azt a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiát amelyekkel a közúti biztonság erősíthető.

„Budapesten nullára kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát. Hogy ez a célunk, abban egyetértettünk Terdik Tamás vezérőrnaggyal, Budapest rendőrfőkapitányával, akivel mai találkozónkon áttekintettük, milyen lépések szükségesek a fővárosi közlekedésbiztonság erősítéséhez” - írta hétfő délután Facebook-oldalán a főpolgármester.

Karácsony Gergely azt követően kért egyeztetést, hogy vasárnap hajnalban halálra gázoltak egy 23 éves nőt a József körút és a Baross utca kereszteződésénél lévő villamosmegállóban.

A politikus azt hangoztatta, ebben ő a zéró tolerancia elvét képviseli és azt vallja, több lépésben igenis elérhető cél, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten. Mindez sajnos nem hozhatja vissza a hétvégi tragikus balesetben elhunyt fiatal lány életét, és elborzadva olvasom, hogy kiderült, két ember élete is csak centiken múlott vasárnap hajnalban. Ilyen többé nem fordulhat elő - tette hozzá.

Kifejtette, a balesetek súlyosságának elsődleges tényezője a sebesség, minden jel szerint ennek volt szerepe a vasárnap hajnalban történt tragédiában is.

Beszámolt arról is, hogy elkészítették azt a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiát - azon lépések sorozatával - amelyekkel a közúti biztonság erősíthető. Ennek szakmai egyeztetése megkezdődött - legutóbb a Magyar Autóklubbal is tárgyaltak róla. Karácsony Gergely jelezte, véleményüket figyelembe veszik és ennek alapján a stratégiát ezen a héten nyilvánosságra hozzák, s elkezdik a társadalmi egyeztetést is. A főpolgármester nyomatékosította, a véglegesülő közlekedésbiztonsági lépések végrehajtását kiemelt prioritásnak tekinti.