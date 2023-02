Népszava;

Magyarország;infláció;Népszava;Karsai Gábor;2023;Podcast

2023-02-25

Ez is csak hiú ábránd, idén már nem lesz egyszámjegyű infláció

A jelenlegi válság is az államközpontú orbáni kliensgazdaságban gyökerezik, s egyelőre nem látszik, hogy a rezsim hogyan tudna kifarolni ebből a zsákutcából. Itt a Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol Élünk? 30. adása.

A miniszterelnöki évértékelő egyik nagy gazdasági ígérete sem fog teljesülni, nem fogjuk elkerülni az idei évre a recessziót és az inflációt sem lehet egyszámjegyűre letörni – mondta Karsai Gábor a GKI Zrt. vezérigazgató-helyettese a Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol Élünk?

A drágulás a várható bérnövekedést is megeszi, a jelenlegi válság is az államközpontú orbáni kliensgazdaságban gyökerezik, s egyelőre nem látszik, hogy a rezsim hogyan tudna kifarolni ebből a zsákutcából. Ha nem lesz valódi gazdaságpolitikai fordulat, hosszútávon is gyenge lesz a magyar gazdag teljesítménye, ami némileg a brezsnyevi pangás időszakára emlékeztet. Karsai Gáborral Papp Zsolt és Batka Zoltán beszélgetett.