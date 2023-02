Kilőtték az oroszok egyik felderítő repülőgépét a belarusz légierő támaszpontján

Á. Z.;

2023-02-27 10:25:00

A támadást a Lukasenka-rezsim ellenzékeként működő szervezet, a BYPOL vállalta magára.

Helyi idő szerint vasárnap reggel 8 és 9 óra között két detonáció rázta meg belarusz fővároshoz, Minszkhez közeli Macsuliscsi katonai támaszpontot, a belarusz légierő központját, az Ukrinform portál pedig azt írja, hogy támadásról volt szó, amelyben egy orosz A50-es légi felderítő és ellenőrző repülőgépet ért találat.

A támadást a Lukasenka-rezsim ellenzékeként működő szervezet, a BYPOL vállalta magára, és ha lehet hinni neki, az akciót a „partizánjai” hajtották végre. Aljakszandr Azarov, a BYPOl vezetője szerint az A50-esnek a radarja, az antenna és a központi irányítása is megrongálódott a támadásban. Az akciót több hónapon át készítették elő.

Report from "By_Pol" on incident in #Belarus involving a RFAF A-50U AWACS. BYPOL credits "Belarusian Partisans" for the strike. It has merit from a technical perspective but may also support the false flag angle.#OSINT #UkraineRussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/fSkZY7t6sS