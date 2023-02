Népszava;

Pataki András;

2023-02-27 14:18:00

Fél évig bírta, az SZFE-n folytatja a távozó helyettes államtitkár

A Kulturális és Innovációs Minisztérium egyelőre nem árulta el, ki lesz az utóda.

Júliusi kinevezése után valamivel több mint fél évvel lemondott posztjáról Pataki András, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára.

Lapunk megkereste kérdéseivel a KIM sajtóosztályát. Levelünkben az esetleges jelöltek személyéről érdeklődtünk, valamint az indoklásról kérdeztük a minisztériumot, illetve firtattuk, nincs-e összefüggés az államtitkár távozása és az új, projektalapú kultúrafinanszírozási rendszer szemlélete közt.

A KIM sajtóosztálya tömör választ adott, miszerint Pataki András a Színház- és Filmművészeti Egyetemen megnövekedett feladatai (új rendezői osztály indítása), előadó-művészeti területen folytatott rendezői tevékenysége és DLA fokozatának megszerzése miatt köszön le helyettes államtitkári tisztségéről.

A lemondás azért meglepő, mert a rendező és kulturális menedzser Pataki András korábban és a legutóbbi időben is töltött be párhuzamosan több posztot, ami nem akadályozta kulturális tevékenységében. Jelenleg is alelnöke a Magyar Teátrumi Társaságnak és a Magyar Versmondók Egyesületének, 2021-től a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára és a kecskeméti Katona József Színház művészeti tanácsadója lett, mindezek mellé kapta meg a minisztériumi posztot.