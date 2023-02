Á. B.;

2023-02-27 16:02:00

„Miniszterelnök úr, Ön melyik négy megyét adná oda az oroszoknak” - Így reagált az ellenzék a miniszterelnök napirend előtti felszólalására

AZ MSZP szerint folytatódik az Orbán-kormány iránytű nélküli sodródása.

A Jobbik frakcióvezetője szerint a miniszterelnök elfelejtett beszélni arról, hogy a kormány az elmúlt időszakban bezártak 366 postafiókot, 129 rendőrségi épületet és „azok úgy is maradtak”, valamint 200 háziorvosi ügyeletet.

Lukács László György azt hangoztatta, Magyarországon volt a legnagyobb élelmiszer átdrágulás. Ezeket is hozzá kell érteni, hiszen az elmúlt időszaknak mégiscsak ez az Önök egyik mutatószáma és az eredménye - tette hozzá. A háborúról szólva azt kifogásolta, hogy a Fidesz nem beszél arról, mit is gondolnak a békéről. „Ha nem Ukrajna lenne Oroszországgal határos, hanem Magyarország lenne határos, és a magyar területen zajlanának ezek a harci cselekmények. Miniszterelnök úr ön melyik négy megyét adná oda a béke jegyében az oroszoknak” - tette fel a kérdést. Mivel az ukránoknál szerinte most ez a helyzet. Minden magyar ember, különösen így, hogy a mi szomszédunkban zajlik a háború, a béke pártján kell, hogy álljon, de a békéhez az odavezető utat is meg kell jelölni - mondta. Felrótta, hogy Európa nagy részében, de a világ nagy részében nagyon kevés állam van, aki Oroszországgal talán annyira jó viszonyt ápol, mint a jelenlegi kormány. Az inflációval kapcsolatban kijelentette, már a szankciós csomagok elfogadása előtt Magyarországon elszabadultak az árak. „Mi azt javasoljuk miniszterelnök úr, hogy Európa felé forduljanak úgy, (...) ahogy Szent István is fordult és vegye figyelembe, hogy Európa mindig is Magyarország biztonsága volt” - zárta mondandóját Lukács László György.

„Folytatódik az Orbán-kormány iránytű nélküli sodródása” - így már az MSZP frakcióvezetője értékelt. Tóth Bertalan azt mondta,

Felidézte, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint Magyarország 2023 február végén a világ pénzügyileg legsérülékenyebb öt országa között van. Válságban van az oktatás, válságban van az egészségügy, válságban van a megélhetés és a szociális biztonság, és továbbra is válságban van a jogállam és a demokrácia. Nem hallottunk erről, de sajnos látjuk, hogy az Orbán-kormány nem tudta megnyugtató mederbe terelni a jogállamisági eljárást sem, és nem is látszik a vége. Ezért aztán nem jönnek a felzárkózáshoz, fejlesztéshez szükséges uniós források és a helyreállítási alap pénzei - vélekedett. Ráadásul „a fideszes hazug trükközésükkel” is lebuktak, így aztán veszélybe kerültek az Erasmus plusz és a Horizont programok pénzei is. Kijelentette, a Fidesz azt ígérte korábban, hogy a rezsicsökkentés megtartásával, a személyi jövedelemadó visszatérítésével, a benzin árstoppal és az élelmiszer árstoppal védi a családokat. „Mára mindenki tudja, hogy a Fidesz hazudott és a kormány hazudott” - hangsúlyozta. Az ellenzéki politikus szerint Magyarországon 2022. november óta csaknem 50 százalék az élelmiszerinfláció. Ez közel háromszorosa az EU 18 százalékos átlagának. A kimagasló drágulás az Orbán-kormány adóemelései okozták. „A Fidesz kormány által okozott száguldó infláció a szegények különadója” - vélekedett. Hitet tett az ársapkák mellett, szerinte azt további termékekre kellene kiterjeszteni.

A magyar kormányfőnek nemhogy válasza, de még témafelvetése sincs a magyarokat leginkább foglalkoztató ügyekről, mondjuk a megélhetési válságról, az egészségügy folyamatos leépítéséről – vélekedett a Momentum frakcióvezetője. Gelencsér Ferenc szerint „kifogások tengerét” hallhattuk a kormányfőtől.

Nem értette, hogy lehet ő az a kormányfő, aki eddig még nem ment el Kijevbe. „Miniszterelnök úr, mitől fél? Vagy az is lehet, hogy ön nem egy szabad ember. Hogy ameddig Vlagyimir Putyin meg nem engedi önnek, addig egy szalmaszálat sem mer arrébb tenni”. Az ellenzéki politikus úgy látja, a kormányfő nehezen magyarázza meg, hogy lehet a magyar infláció jelenleg 25,7 százalék, ami az Európai Unió legmagasabb infláció szintje.

„Ami a beszámolóját illeti, egyrészt rettentően unalmas volt, hiszen ezeket már mind hallottuk, másrészt egy veszélyes esztendő elején ez nagyon kevés lesz, nagyon gyenge lesz” – fogalmazott a Párbeszéd frakcióvezetője. Tordai Bence szerint az egyik legnagyobb veszély, ha már veszélyek leselkednek ránk, hogy nem nézünk szembe a valósággal. Ha magukat is megcsalják, akkor nem lesznek abban az állapotban, hogy elhárítsák ezeket a veszélyeket...tehát jó lenne, hogyha tényleg a "népbutításra kitalált propagandájuk helyett legalább szűk körben belátnák azt, hogy Magyarország meglehetősen súlyos állapotban van”. Szerinte ha valaki csak a miniszterelnököt hallgatja vagy az úgynevezett „közmédiából” tájékozódik, akkor azt is hihetné, hogy minden rendben van. Kifogásolta, hogy már Románia is megelőzött minket, nem csak az átlagbérek, de a minimálbér tekintetében is. Élcelődött a nemzeti konzultációval is. Az, hogy szembemegy a saját szavazóinak a 97 százalékával megszavazva szépen sorban a tízedik szankciós csomagot is, hát az több, mint szórakoztató. Nyilván nem a magyarok mondták azt, hogy nem kérnek a szankcióból, hanem a Kubatov-listának a kábé a fele mondta azt, hogy nem kér a szankciókból, de ön meg kér a szankciókból, tehát akkor ön a Fidesz tábor 3 százalékát képviseli? Vagy ki képvisel minket, nem képvisel ellenzékieket és ezek szerint a saját választókat sem képviselik. Úgyhogy jó lenne egy kicsit rendet tenni a fejekben, leszállni a putyini lóról, kimondani Ukrajna ügyében, hogy Putyin a bűnös” – fejtegette.

„Hallgattam a felszólalásokat, és végeztem egy szókereső játékot. Én kimondottan arra a szóra voltam kíváncsi, ami egyébként miniszterelnök úr beszédében érdekes módon egyáltalán nem hangzott el. Ez az akkumulátor, illetve az akkumulátorgyár volt” – mondta az LMP frakcióvezető-helyettese. Kanász-Nagy Máté úgy véli, „meglehetősen meglepő, hogy egy liberális párt technoptimista képviselője ejtette ki először azt a szót, hogy akkumulátor, holott tulajdonképpen korábban olyan büszkék voltak arra, hogy az önök politikájának a középpontjában az akkumulátorok állnak”. Azt hangoztatta, a kormány politikájával egy „akkulumátor-gyarmattá” akarja tenni, mert a gazdaságpolitika egy „újragyarmatosító” politika. Kíváncsi volt arra is, a kínaiakon, meg a német nagytőkén túl kinek éri meg mindez. Egyúttal értetlenségét fejezte ki, amiért a vármegye-és országbérletekből kimaradt a helyi érdekeltségű közlekedés bekapcsolása.

„Tisztelt miniszterelnök úr! Az ön szavai és a tettei között bizony gyakran ellentmondás feszül” – jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom képviselője. Dúró Dóra azt hangoztatta, a katonai konfliktus egyre mélyül Ukrajnában, és ez talán rövid távon a legnagyobb veszély. Ennek elsődleges okai nyilván azok a fegyverszállítások és egyéb segítségek, amelyeket Ukrajna Nyugat-Európából az Egyesült Államok erőteljes nyomására kap.

Felemlegette, hogy az infláció kapcsán és más gazdaságpolitikai következmények kapcsán Orbán Viktor kizárólag a háborút és a szankciókat okolja. „Egy kicsit a rossz focistára emlékeztet miniszterelnök úr (...) aki azt mondja, hogy azért veszítette el a meccset, mert a fű, vagy a páratartalom olyan volt, a körülmények voltak rosszak, és nem ő focizott rosszul. Míg hogyha bármilyen sikerről számolt be a miniszterelnök úr, azt a kormány gazdaságpolitikájának tulajdonítja, úgy gondolom, hogy ez egy farizeus magatartás” – fejtegette. Kifogásolta, hogy az összes családtámogatás az infláció miatt reálértékéből veszített idén január elsején. A gyermekvédelem kapcsán úgy látja, nemcsak a törvényeket kell szigorítani, hanem magának a rendszernek is jobban kellene működnie. Ráadásul „nemcsak az oktatásban vannak ilyen problémák, hanem sajnos az LMBTQ-lobbi nyakig beásta magát az oktatás, az ügyészség, a rendőrség, a média és a reklámok világába is”. Dúró Dóra szerint éppen ezért szankciókat kellene rendelni az úgynevezett „gyermekvédelmi” törvény mellé.

Gyurcsány Ferenc kijelentette, béke kell, persze, hogy béke kell. A kérdés az, hogy a gyilkos békéje vagy az áldozat békéje. „Önök valójában a gyilkos békéjét támogatják (…) maguk valójában trianoni békét támogatnak Ukrajna rovására. Szemforgató alakok maguk. Mi is békét akarunk. A rend, a törvényesség, a becsület, a tisztesség, az áldozat békéjét. Egész egyszerűen szólva, hogy Oroszország menjen haza.” A korábbi miniszterelnök szerint „mondott valami hasonlót egy magyar fiatalember 1989-ben.” Szerinte nyomasztó a kérdés, miért csinálja ezt a magyar kormányfő. „Miért fordul mindennel és mindenkivel szemben és áll a gyilkos orosz elnök pártjára. Ráadásul mindeközben mi vesszük Európában legdrágábban a gázt Oroszországtól. Mi van itt? Mindeközben lényegében bármilyen fajta előkészítés nélkül megveszünk egy új orosz atomerőművet. Mi van itt? Ráadásul befogadunk egy orosz kémbankot, és mostan az Európai Unióból, mi vagyunk az egyetlen tulajdonosai. Mi van itt?” - sorolta kérdéseit. Majd feltette a kérdést, hogy a magyar kormányfő vajon Oroszország ügynöke-e. „Ha a kormányfő nem önálló, akkor a haza se az. Ha a haza nem önálló, akkor nincs uralmas a játszótér fölött, akkor szolgaország, szolganemzet lesz. Az lesz, ha önök maradnak. Az ilyen kormánynak és az ilyen kormányfőnek buknia kell. Teszünk érte” – hangoztatta. Felszólalását azzal zárta, hogy pártja nem a Fidesz ellenzéke. „Mi az önök ellenfelei vagyunk, mert hazafiak vagyunk, és a hazafiak szemben állnak önökkel és velünk tartanak.