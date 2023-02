R. Hahn Veronika (London);

Ursula von der Leyen;Brexit;Rishi Sunak;

2023-02-27 17:54:00

Áttörés a britekkel, az új windsori keretmegegyezés megkönnyíti az északír kereskedelmet

Ursula von der Leyen és Rishi Sunak hétfői megegyezése gyakorlati megoldásokkal igyekszik úrrá lenni bonyolult alkotmányos és kereskedelmi problémákon.

Az Európai Unió Bizottságának elnöke és a brit kormányfő sok energiát fektetett be az ún. északír protokoll, de valójában az egész Brexit technikainak tűnő, mégis jelentős reformjába. A pontot az i-re hétfőn, személyes találkozásukon tették fel, melynek során adták áldásukat a megállapodásra. A Downing Street 10. érthetően igyekezett a kemény alkudozás benyomását kelteni.

A csúcstalálkozóra egy Windsorhoz közeli szállodában került sor. A helyszín ideális volt, hiszen az EU vezetőjét közeli kastélyában délutáni teára fogadta III. Károly. Az audiencia ellentmondásos lépésnek bizonyult, széles körben helytelenítették a király „belerángatását” a politikába, megsértve ezzel az alkotmányos szabályokat. A király természetesen rendszeresen találkozik külföldi politikusokkal, de nem a legérzékenyebb pillanatokban. Míg a Buckingham-palota a "kormány tanácsára" hivatkozott, a miniszterelnök hivatalos szóvivője az "udvar döntéseként" interpretálta a meghívást.

Van der Leyen és Sunak megbeszéléseiket követően közös sajtóértekezleten ismertették a deal legfontosabb elemeit. Az EU elnöke részletesen méltatta a bizalom és együttműködési készség javulását a szervezet és a brit kormány között az utóbbi hónapokban. Rishi Sunak este személyesen is az alsóház elé állt. E sorok írásakor még nem volt világos, lesz-e érdemi vita és szavazás az új Brexit-egyezményről, de ha ez bekövetkezik is, nem ezen a héten kerül rá sor. A két vezető arról is tájékoztatta a sajtót, hogy az új windsori keretmegegyezés megkönnyíti az északír kereskedelmet és ezzel a tartományt erősebben a brit és kevésbé az EU szabályaihoz igazítja. Központi eleme, hogy az Egyesült Királyság többi részéből kifejezetten az Ír-sziget északi részére szánt árucikkek egy zöld folyosón áthaladva nem kerülnek be az egységes piacra, így nem is végeznek el rajtuk ellenőrzéseket, nem kell megfelelniük a szigorú EU-előírásoknak. Az északírek ugyanazokat az élelmiszereket és gyógyszereket kapják meg, mint a brit régiók lakosai. Brüsszel engedményt tett az állami támogatás és a VAT terén is, így, ha az Egyesült Királyság csökkenti például a sörre kivetett forgalmi adót, a kedvezmény a korábbiakkal ellentétben Észak-Írországra is érvényes lesz.

Amiben nem sikerült teljes áttörést elérni, az az Európai Bíróság legfőbb döntőbírói szerepének megőrzése. Várhatóan lehet viszont majd enyhíteni a bíróság beavatkozásának gyakoriságán és az ellenőrzések számának csökkenésével kevesebb lehet a vitás ügy is.

A sokak szerint „fantasztikus” megegyezés megvalósulása még messze van. Rishi Sunaknak a maga oldalára kell állítani mind saját konzervatív parlamenti frakciójának kételkedő tagjait, köztük Boris Johnsont, mind a Demokratikus Unionistákat, akik várhatóan előbb ügyvédeikkel hányják-vetik meg a kényes részleteket. Belfastból Londonba tartó vezetőjük, Sir Jeffrey Donaldson riporteri kérdésekre válaszolva "sem pozitívnak, sem negatívnak" nem nevezte a megegyezést, mint mondta, először megvizsgálná a megállapodás tartalmát, hogy eldönthesse, „megfelel-e az a párt elsősorban alkotmányos feltételeinek". A The Times napilap szerint az EU vezetőinek és a strasbourgi parlamentnek is jóvá kell hagyniuk a Brexit-szerződés megváltoztatott elemeit. Mindez időt vesz igénybe, melynek végéig érvényben maradnak az átmeneti enyhítések.

Bár a megegyezés korábbi remények szerint a nagypénteki egyezmény április 10-i 25. évfordulójára visszahozná a hatalommegosztáson alapuló kormányzást, a DUP ezen a téren sem rohan előre, már csak azért sem, mert a legutóbbi választásból a Sinn Féin került ki legnagyobb pártként és adja így az első minisztert.