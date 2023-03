Szalai Anna;

2023-03-01 14:20:00

Miközben a települések többségének keményen fizetnie kellett a bezárásra ítélt postája újranyitásáért, a belvárosi önkormányzatnak ingyen is megtették

Február 13-tól újra működik a Múzeum körúti posta.

A múlt keddi V. kerületi testületi ülésen az is kiderült, hogy milyen feltételekkel nyílhatott meg újra. Bródy Gábor ellenzéki képviselő rákérdezett, hogy mennyit is kellett fizetnie a kerületnek az újranyitásért, mire a kerület vezetése azt válaszolta: az V. kerületi Önkormányzat egyetlen fillért sem fizetett a Magyar Postának a Múzeum körúti posta újranyitásáért – írja Facebook-posztjában Kovács Alex Gábor, V. kerületi ellenzéki képviselő. A bejegyzésben arról is beszámolt, hogy a kerület kormánypárti vezetése szerint "nincs ilyen jellegű kötelezettségünk a Magyar Posta felé", de "kemény meccs volt".

Az ellenzéki képviselő mindenesetre meghökkentőnek tartja, hogy az éppen 1200 munkavállalóját kirúgó Magyar Posta némely településektől milliókat szed be az újranyitásért cserébe, míg Belváros fideszes polgármesterének elég „keményen meccselni”.

A Magyar Posta Zrt. október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, illetve energiafelhasználása csökkentése érdekében november 12-étől 210 település 366 postahivatalát zárja be ideiglenesen. Az önkormányzatok jó része azonnal jelezte, hogy nem értenek egyet a bezárásokkal, és kezdeményezték az újranyitást.

Lázas trágyalások kezdődtek. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az állami cég január elején bejelentette, hogy 32 településen újra kinyit 45 bezárt postahelyet. A megállapodás valójában azt jelentette, hogy a településeknek fizetniük kellett az újranyitásért. Ahol a települések vállalták, hogy az üzemelésre vonatkozó szolgáltatásért előre meghatározott díjat fizetnek, ott megállapodás született a további működésről. A 24.hu korábban azt írta, hogy független polgármester vezette 740 lelkes somogyi zsákfalu, Gamásnak 5 890 260 forint „támogatást” kellett fizetnie az állami cégnek. Szolnok önkormányzatának egyet sikerült újranyittatniuk a bezárt hatból, a szolgáltatásért 42 millió forintot kellett fizetniük.

Kaposvár önkormányzata a Kaposfüred és Toponár városrészben lévő hivatalok működtetési költségéhez 32 millió forinttal járul hozzá. Pécsett 81 millióba fáj három, korábban bezárt postahivatal újranyitása.

A II. kerületi önkormányzat közleményében azt írta, hogy több körös tárgyaláson végül abban sikerült megállapodnia a Magyar Postával, hogy a nyolc bezárt postahivatalból kettő újranyithat. A Török utcai postának helyet adó eddig bérelt ingatlant az önkormányzat ingyen a Posta tulajdonába adja, feltéve, ha az ingatlan továbbra is postaként üzemel, míg a Kelemen László utcai postánál a szolgáltatás igénybevételéért 28 900 000 Ft + áfa összegű díjat fizetnek 18 hónapra. Másutt lemondtak a postáról, mert az állami cég munkaállomásonként 1,5 milliót kért volna, ennyit pedig nem tudtak erre áldozni.