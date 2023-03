nepszava.hu;

Magyarország;Oláh Lajos;külföldi munkavállalók;munkaerő-kölcsönzés;írásbeli kérdés;Magyar Levente;

2023-03-08 13:43:00

Csaknem 20 ezer vendégmunkás érkezett tavaly Magyarországra minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül

Ez csak az ilyen cégeken keresztül Magyarországra érkezett munkavállalók számára vonatkozik. A KSH adatai szerint a tavalyi év közepén 70 ezer külföldi dolgozott Magyarországon, 20 százalékkal több mint egy évvel korábban.

Csaknem 20 ezer vendégmunkás érkezett tavaly Magyarországra minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül – derül ki a Magyar Levente külügyi államtitkár által Oláh Lajos képviselő kérdésére adott válaszból, amelyet a hvg.hu vett észre.

A DK-s képviselő „Hány munkavállaló érkezett Magyarországra 2022-ben minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül?” címmel nyújtott be írásbeli kérdést. Oláh egyúttal azt is kérte a kormányzattól, hogy országokra lebontva (honnan és mennyien) is küldjék meg az adatokat a Magyarországra érkezett vendégmunkásokkal kapcsolatban.

Magyar Levente válaszában csak az összesített adatot közölte, eszerint 2022-ben 19 659 munkavállaló állt munkába Magyarországon minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül.

Bár a kormány egy tavaly nyári szabálymódosítással tovább könnyítette és egyszerűsítette a külföldiek munkavállalását a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, ez csak az egyik módja annak, hogy egy vendégmunkás Magyarországra érkezzen – jegyzi meg a portál.

A minősített munkaerő-kölcsönzés azt jelenti, hogy azoknak a regisztrált közvetítőknek, akik megfelelnek a feltételeknek, az állam megengedi, hogy a hiányszakmáknál az EU-n kívülről toborozzanak munkavállalókat, és engedélymentes eljárásban foglalkoztassák őket Magyarországon.