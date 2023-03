Újra szabadon kóborolnak a gepárdok Indiában

Á. Z.;

A gepárd az egyetlen nagyobb emlős, amely kihalt Indiában az ország 75 évvel ezelőtti függetlenné válása óta. Namíbiából importált példányokkal népesítenék be újra az oroszágot.

Szabadon engedték kettőt azok közül a gepárdok közül, amelyeket India a több mint hetven éve kihalt faj újbóli meghonosítása céljából importált afrikai országokból.

Az Obaan nevű hím és az Asha nevű nőstény kihelyezését a vadonba Bhupender Yadav környezetvédelmi miniszter jelentette be a Twitteren a hétvégén, hozzátéve, hogy a két gepárd remekül érzi magát.

Az elsőként szabadjára engedett gepárdok tavaly szeptemberben érkeztek Namíbiából hat másik társukkal együtt, és eddig a Kuno Nemzeti Parkban voltak karanténban, gyakorolva az alkalmazkodást a helyi körülményekhez. Adóvevős nyakörvet helyeztek rájuk, hogy nyomot követhessék mozgásukat. A múlt hónapban további 12 gepárd érkezett Dél-Afrikából Indiába, ahol arra számítanak, hogy a faj szaporodásnak indul, és 10 év múlva már akár 100 egyed is élhet belőlük.

