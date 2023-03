Á. B.;

18+;Ukrajna;nemi erőszak;kegyetlenkedés;orosz megszállás;

2023-03-14 13:46:00

Egy kislány molesztálásával és édesanyja megerőszakolásával gyanúsítanak orosz katonákat az ukrán hatóságok

A háborús agresszor Putyin a „nácítlanítás” jelszó alatt indította el az inváziót.

Két orosz katonát azzal gyanúsít az ügyészség, hogy szexuálisan bántalmaztak egy négyéves kislányt, majd többen megerőszakolták az anyját, a gyerek apja mindezt végignézte - írja a Reuters az ukrán ügyészségre hivatkozva.

Moszkva tavaly februárban indította meg teljes körű offenzíváját Ukrajna ellen. Miután nem tudták Kijevet bevenni, néhány nappal később bevonultak a főváros közvetlen szomszédságában álló Brovari településre. Itt fosztogatni, valamint erőszakolni kezdtek azért, hogy megfélemlítsék a helyieket.

A vádhatóság szerint előzetesen kiszemelték maguknak a nőket, majd összehangolták támadásaikat. A legtöbb ilyenre március 13-án került sor - csak úgy, mint a vád tárgyává tett esetre. Ekkor több katona részegen betört egy olyan háznak az udvarára, ahol egy család lakott.

A család túlélte a rettenetes támadást. Később aztán ugyanezek a katonák behatoltak egy szomszédos házba is, ahol megvertek és megerőszakoltak egy 41 éves terhes nőt és egy 17 éves lányt is.

A katonák mindketten mesterlövészek voltak - egyikük 28, másikuk pedig 32 éves. Ellentmondásosak az információk azzal kapcsolatban, hogy a feltételezett elkövetők életben vannak-e még. Azonban az idősebb biztosan meghalt, amikor pedig a fiatalabbat megpróbálták telefonon utolérni a Reuters munkatársai, akkor testvére azt közölte, hogy fivére elhunyt.

Egy további ügyben szintén előrehaladott állapotban van a nyomozás. A város egy másik házában - ahol több család élt együtt - mindenkit a konyhába kényszerítettek, majd csoportosan megerőszakoltak egy 15 éves lányt és annak édesanyját.

Az ukrán főügyészség azt állítja, hogy több mint 71 ezer háborús bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentést vizsgálnak a megszállás kezdete óta. Azonban kevés az esély, hogy a gyanúsítottak többségére ráakadnak, így a perek javarészt távollétükben zajlanak. Oroszország szintén háborús bűnökkel vádolja az ukrán erőket - többek közt tíz hadifogoly kivégzése miatt. Ukrajnában eddig 26 embert ítéltek el háborús bűncselekmények miatt. Ezek közt van néhány hadifogoly, de távollétében is többeket bűnösnek mondtak ki. Vlagyimir Putyin elnök kormánya - amely azt állítja, hogy Ukrajnában a Nyugat által támogatott „neonácik” ellen harcol - többször is tagadta az atrocitásokról szóló vádakat. Azon feltételezéseket is elutasították, miszerint a parancsnokok tudnának a katonák által elkövetett szexuális erőszakokról.