Á. B.;

Navracsics Tibor;elismerés;március 15.;

2023-03-14 16:59:00

Navracsics Tibor: Az elismerés kötelez

A tárcavezető úgy véli, hogy a nemzeti üneppel tüntetésekkel megerősítjük saját büszkeségünket, közösséghez tartozásunkat.

Az elismerés kötelez, akinek több adatott, annak többet is kell nyújtania közössége számára - mondta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának tiszteletére adományozott kitüntetések átadásakor Budapesten, kedden a magyar állami hírügynökség, az MTI szerint.

Nemzeti ünnepen emlékezünk azokra az őseinkre, akik meghatározzák a közösség karakterét, akik bizonyítottak, akiknek állandó helyük van az egész nemzet történelmében, akikhez mérjük magunkat. Így van ez szűkebb körben, például egy munkahelyi közösségben is, ahol elismerik a közösséget meghatározó személyiségek addig elvégzett munkáját. A kitüntettek többet tettek le az asztalra - mondta a miniszter.

A nemzeti ünnepen átadott kitüntetésekkel megerősítjük saját büszkeségünket, közösséghez tartozásunkat. Köszönjük a kitüntetettek eddigi átlagon felüli teljesítményét, és szeretnénk, ha így folytatnák - mondta Navracsics Tibor.

Az ünnepségen a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át: Csikász-Nagy Attila biomérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a rendszerbiológia területén folytatott, nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, a molekuláris és sejtszintű hálózatok dinamikai viselkedésének matematikai, számításos és kísérletes vizsgálata terén elért eredményeinek és azok alkalmazásának elismeréseként. Nagy Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója nagy elhivatottsággal végzett gyógyítói és kórházvezetői munkája elismeréseként. Szederkényi Gábor mérnökinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára a komplex biológiai rendszerekre is alkalmazható nemlineáris dinamikai rendszerek elemzése és vezérlése területén elért, nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedő eredményei, valamint azok sikeres ipari és társadalmi alkalmazásának elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Szőke András Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, színész, a taliándörögdi Ősök Háza társalapítója a Balaton-felvidék értékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége, helytörténeti gyűjtőmunkája, valamint a nehéz sorsú gyermekek vizuális nevelésében vállalt szerepe elismeréseként.