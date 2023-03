Á. B.;

Karácsony Gergely;főváros;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2023-03-14 16:54:00

Beintettek a kétfarkúak Karácsony Gergelynek, nem támogatják, hogy főpolgármester legyen 2024-ben

A párt elnöke szerint nem fognak együtt indulni „ezzel” az ellenzékkel, ugyanis sokkal nagyobb problémáik vannak velük.

Jelenleg az önkormányzatokban sokkal több dolgot lehet elérni, mint az Országgyűlésben - mondta el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke a Spirit FM Nagykép című műsorában.

Kovács Gergő kifejtette, 2024-ben indulni szeretnének a fővárosi önkormányzati helyekre, de azt még nem tudja megmondani, hogy kit tartanának ideális főpolgármester-jelöltnek.

Azt külön jelezte, nem fogják külön támogatni Karácsony Gergelyt abban, hogy újra induljon a városvezetői posztért. Azt mondta, „túl sok minden” nem történik a fővárosban, aminek nem csak a pénz az oka. A rakpart időszakos lezárásáról például azt gondolja, nem a legbátrabb megoldás.

„Mi biztos, hogy nem fogunk ezzel az ellenzékkel együtt indulni. Annál jóval nagyobb problémáink vannak velük, bármennyi listás helyet akarnának ígérni" – fogalmazott.

Hozzáfűzte, ő maga személy szerint „nem tud mit kezdeni” az olyan emberekkel, akik együtt tudnak dolgozni az MSZP-vel, a DK-val, vagy akár a Jobbikkal.

Kovács Gergely arról is beszélt, nem bánja, hogy nem kerültek be az Országgyűlésbe, amit atörvényhozás összetételével indokolt. Éppen ezért sajnálja a Momentum Mozgalmat, amelynek most volt erre lehetősége, és látja is rajtuk a zavart, hogy nem tudják, mit kezdjenek ezzel a helyzettel.