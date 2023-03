Oroszország nem ismeri el a Nemzetközi Büntetőbíróság fennhatóságát

P. L.;

2023-03-14 22:44:00

Ezt azzal kapcsolatban közölte Dmitrij Peszkov, hogy a hágai székhelyű törvényszék a közeljövőben állítólag két, Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökkel kapcsolatos eljárást kíván indítani Oroszország ellen.

Oroszország nem ismeri el a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak az MTI szerint.

A politikus a The New York Timesnak arra a névtelen tisztségviselőkre hivatkozó közlésére reagált, amely szerint a hágai bíróság a közeljövőben két, Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökkel kapcsolatos eljárást kíván indítani Oroszország ellen.

- mondta Dmitrij Peszkov, aki szerint ugyanis évek óta sem ez, sem más nemzetközi intézmény nem vette a fáradságot, hogy foglalkozzon a polgári infrastruktúrának a ukrán „nacionalisták” általi lerombolásával, és a civilek állítólagos legyilkolásával a Donyec-medencében.

A Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyet az 1998-as Római Statútum alapján hoztak létre, nem része az ENSZ-nek, és csupán a dokumentumot ratifikáló országoknak tartozik elszámolással. A statútumhoz egyébként a világ vezető nagyhatalmai nem óhajtottak csatlakozni: sem Oroszország (aláírta, de nem ratifikálta), sem az Egyesült Államok (aláírta, de később visszavonta aláírását), sem Kína (nem írta alá).

Vlagyimir Putyin orosz elnök 2016-ban kiadott egy rendeletet, amelyben megerősítette, hogy Oroszország nem válik a Nemzetközi Büntetőbíróság részesévé. Az orosz külügyminisztérium szerint a bíróság „nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és nem vált a nemzetközi igazságszolgáltatás valóban független szervévé”.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának alelnöke hétfőn a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy mivel 2016 óta Oroszország nem részes fél a Római Statútumban, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nincs joghatósága felette. A TASZSZ-nak nyilatkozva kijelentette, hogy a bíróság nem hozhat döntést Oroszország ellen, „de megpróbálja”. Érvelésében a politikus jelezte, hogy a Római Statútumhoz 123 állam csatlakozott, közülük 25 NATO-ország, vagy azok szövetségesei, „akik finanszírozzák az ukrajnai háborút és felfegyverzik a kijevi rezsimet azért, hogy nemzetközi bűncselekményeket kövessen el”. Szerinte ugyanezek az országok „privatizálták” a bíróság titkárságát, azt saját állampolgáraikkal töltötték fel.

- hangoztatta a politikus.

Koszacsov szelektívnek minősítette a testület igazágszolgáltatási gyakorlatát. Ő is kifogásolta, hogy a bíróság sohasem adott jogi értékelést a ukrán állam által 2014 óta elkövetett bűncselekményekről, annak ellenére, hogy a Római Statútum 6-9. cikkei alkalmazhatók a tömeggyilkosságokra, a hadviselés eszközeinek és módszereinek megsértésére, a hadifoglyok kínzására, biológiai kísérletekre és más bűncselekményekre is. Emlékeztetett rá, hogy a bíróság egész korábbi gyakorlata az afrikai országokra összpontosított, a Kongóban, Ugandában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban, Kenyában, Líbiában, Maliban, Elefántcsontparton történt esetekben gyakorolt joghatóságot. „Több mint egymilliárd dollárt költöttek minderre. 2016-ban az Afrikai Unió számos országa követte Oroszország példáját, és mondta fel a Római Statútumot. Az Nemzetközi Büntetőbíróság a neokolonializmus eszköze a Nyugat kezében” - mondta Konsztantyin Koszacsov.

Eközben Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter egyébként arról írt a Twitteren, hogy már 32 ország csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amely egy speciális büntetőbíróságot állítana fel Oroszország felelősségre vonására a háború miatt.

Two more countries have joined the Coalition for the establishment of a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine. 32 states are now working together to hold Russia’s top political and military leadership accountable. Putin and his associates will stand trial.