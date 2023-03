nepszava.hu;

Magyarország;felmérés;Orbán Viktor;Medián;EU-tagság;Huxit;

2023-03-15 14:10:00

Medián: A magyarok kétharmada akkor is az EU-ban maradásra szavazna, ha Orbán Viktor a kilépés mellett kampányolna

Még a kormánypárti szavazóknak 62 százaléka a miniszterelnök ellen foglalna állást.

A magyarok kétharmada akkor is az EU-ban maradásra szavazna, ha Orbán Viktor a kilépés, vagyis a Huxit mellett kampányolna – derül ki a Medián felméréséből, amelyet a hvg360 ismertetett szerdán.

A decemberi 43-mal szemben most 53 százaléknyian állítják azt, hogy hogy „teljes mértékben” támogatják Magyarország EU-tagságát. Az, hogy a magyarok nagy többsége a maradás híve, majdnem pártállástól függetlenül igaz: csak a Mi Hazánk Mozgalom szavazói körében mérsékeltebb a támogatás, de ebben a körben is csaknem eléri a kétharmadot.

A Medián február végén készült felmérése szerint a szavazótáborok között az az egyetlen jelentős különbség, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk szavazói között az átlaghoz képest kevesebben vannak, akik „teljes mértékben”, és többen, akik csak „inkább” támogatják Magyarország tagságát.

A megkérdezettek 74 százaléka példát is mondott arra, milyen előnyét látja annak, hogy Magyarország az EU tagja. A legnagyobb arányban a mozgás szabadságát említették: a szabad utazást, a szabad munkavállalást és a külföldi tanulást 42 százalék tartja fontos előnynek. A gazdasági összetartozással, együttműködéssel kapcsolatban 29 százalék fogalmazott meg pozitívumot, a biztonságot, jogbiztonságot 15 százalék, a Nyugathoz, a nyugati szövetséghez, az érdekközösséghez tartozást pedig 11 százalék említette.

A megkérdezettek kétharmada (az említett háromnegyed 87 százaléka) még akkor is az EU-ban maradásra szavazna, ha Orbán Viktor a kilépés mellett kampányolna. A kormánypárti szavazóknak is csaknem a kétharmada (62 százaléka) a maradásra szavazna. Utóbbiak 59 százaléka, vagyis az összes fideszes bő egyharmada azt állítja, hogy a miniszterelnökkel szemben is kitartana az álláspontja mellett.

Az Európa-pártiság a leginkább az iskolai végzettséggel függ össze. A diplomások 81 százaléka minden körülmények között a maradásra szavazna, míg az érettségizettek körében 71, a szakmunkásképzőt végzettek körében 51, a nyolc általánost végzettek körében pedig 54 százalékos ez az arány.

A felmérést február 21. és 27. között készítette a Medián reprezentatívnak számító 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait súlyozással korrigálták, így az jól tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét (hibahatár a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3,5 százalék).