MTI-Népszava;

Ferencváros;Európa-liga;Bayer Leverkusen;

2023-03-16 23:00:00

Ferencváros-Bayer Leverkusen 0-2

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtöki visszavágóján 4-0-s összesítéssel búcsúzott.

A Ferencváros a múlt heti, idegenbeli 2-0-s kudarc után a Puskás Arénában is 2-0-ra kapott ki a Bayer Leverkusentől a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének csütörtöki visszavágóján, így kettős vereséggel, 4-0-s összesítéssel búcsúzott.

A párharc jószerivel a harmadik percben eldőlt, amikor a francia Moussa Diaby gólra váltotta a ziccerét. A hátralévő időben mindkét félnek voltak lehetőségei, de a kapusok remekül védtek, illetve egy-egy alkalommal a kapufa segítette ki őket. A hajrában a szintén francia Amine Adli állította be a végeredményt.

A második számú európai kupasorozat negyed- és elődöntőinek sorsolását pénteken 13 órától tartják, míg a finálét május 31-én éppen a Puskás Arénában rendezik.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágó:

Ferencváros-Bayer Leverkusen (német) 0-2 (0-1)

Puskás Aréna, 50 675 néző, v.: Artur Dias (portugál)

gólszerzők: Diaby (3.), Adli (81.)

továbbjutott: a Bayer Leverkusen kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.

Ferencváros:

Dibusz - Wingo (Marquinhos, 14.; Lisztes, 91.), Knoester, Abena, Civic - Vécsei, Esiti - Zachariassen, Gojak (Manner, 78.), Traoré - R. Mmaee (Frederiksen, 91.)

Bayer Leverkusen:

Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie (Kossounou, 82.) - Frimpong (Fosu-Mensah, 82.), Palacios, Andrich (Demirbay, 86.), Bakker - Diaby, Wirtz (Adli, 71.) - Azmun (Hlozek, 71.)

I. félidő:

3. perc: Tapsoba a saját 16-osától ugratta ki Diabyt a hazai védők között, a francia támadó rávezette a labdát Dibuszra, majd mellette a kapu közepébe lőtt (0-1).

II. félidő:

81. perc: Civic rossz passzából indult a leverkuseni kontra, melynek végén Diaby a 16-os jobb sarkától a középen érkező Adli elé passzolt, akinek 10 méteres lövése a bal kapufáról pattant a hálóba (0-2).

A hazai szurkolók egész stadionos élőképpel fogadták a csapatokat, a hosszanti lelátók zöld, fehér és fekete színbe borultak, míg az egyik kapu mögötti lelátón egy vitéz rajzolódott ki azzal a felirattal, hogy "föl, föl vitézek a csatára!"

Ha a drukkereket nem is, de a hazai játékosokat mindenképpen lehűtötte a német csapat korai vezető gólja. Az első ferencvárosi lövésre kilenc percet kellett várni, de Civic próbálkozása elkerülte a kaput. A gyógyszergyáriak a magabiztos, immár háromgólos előnyük tudatában éppen legnagyobb erényüket kamatoztathatták, azaz a gyors ellentámadásokra rendezkedtek be, amiből több ígéretes akciót vezettek, miközben a sérülések és eltiltás miatt amúgy is foghíjas magyar bajnok bevethető játékosainak száma tovább fogyatkozott, mert Henry Wingo is megsérült, így Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőnek már negyedóra után cserélnie kellett. A zöld-fehérek a 20. perctől tudtak némi nyomást gyakorolni a németek kapujára, de egyenlíteni ebben a periódusban sem sikerült, mert Gojak ziccerét a leverkuseni kapus hárította, a távoli lövések pedig rendre célt tévesztettek. A Ferencvárosnak szerencséje sem volt, mert ahogy az első felvonás alkalmával Zachariassen kísérlete, úgy a visszavágón Traoré lövése is a keresztlécen csattant. A vendégeknek is volt három-négy veszélyes kontrája a szünetig, kétszer Dibusz - kollégájához hasonlóan - szintén bravúrral védett.

A második játékrész is majdnem német góllal indult, de Bakker lövése centikkel elkerülte a jobb alsó sarkot, majd Frimpong találatát les miatt nem adta meg a bíró. A vendég rohamok folytatódtak, a Ferencváros alig tudott kiszabadulni a szorításból, az újabb kapott gólt viszont megúszta, mert Diaby lövése a bal kapufát találta el. A zöld-fehérek a 60. percben stabilizálták a játékukat, ekkor ismét sikerült megtartaniuk a labdát és támadásokat vezetni. Az idő múlásával a továbbjutás gyakorlatilag eldőlt, de ez nem szegte kedvét a hazai csapatnak, igyekezett megszerezni a becsületgólt, hogy elkerülje a kettős vereséget, azonban a fáradó magyar csapat próbálkozásai egyre erőtlenebbek voltak. A hajrá kezdetén aztán egy leverkuseni kontra azt is eldöntötte, hogy a kettős vereséget sem tudja elkerülni a Ferencváros, mert a csereként beállt Adli megduplázta a vendégek vezetését, így végül összesítésben 4-0-val jutott tovább a Ruhr-vidéki együttes.