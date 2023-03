P. L.;

Aligátor „kopogtatott” be a floridai férfi házába, majd ajtónyitás után bele is harapott

Végül azonban a hüllő járt rosszabbul.

A floridai Scot Hollingsworth-t nem akármilyen kellemetlen meglepetés érte, amikor is a Daytona Beach-en található otthonában békésen tévézett a feleségével, majd a bejárat felől dörömbölést hallott - számolt be a The Guardian.

Amikor ugyanis ajtót nyitott, egy körülbelül három méter hosszú aligátor álldogált a bejárati ajtónál, ami üdvözlés helyett azonnal bele is harapott a combjába.

A férfit kórházba szállították, ahol ellátták a sérülését, várhatóan teljesen felépül. Úgy nyilatkozott, alig nyitotta ki az ajtót, még csak a villanykapcsolóért nyúlt, amikor az állat már nekitámadt és teljes erővel ráncigálni kezdte a lábát. Ennek ellenére úgy vélekedett, szerinte az aligátor is legalább annyira meglepődött a történteken, mint ő.

Végül azonban mégis a hüllő húzta a rövidebbet, ugyanis a Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság befogta és elaltatta.

A The Guardian megjegyzi, hogy Floridában nagyszámú aligátorpopuláció él és egyre gyakrabban kerülnek az emberek közelébe. A támadások és a súlyos sérülések ritkák, ennek ellenére előfordult már halálos kimenetelű eset is, amikor is egy kutyáját sétáltató, 85 éves nő életét vesztette egy délkelet-floridai tónál történt aligátortámadás következtében.