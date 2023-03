P. L.;

2023-03-20 17:37:00

„Nem most van itt az idő jachtokat vásárolni” - ötcsillagos kijevi szállodáját is az ukrán hadseregnek adta a jótékony milliárdos

Mohammad Zahoor szerint a jelen helyzetben kettős felelősség hárul a szupergazdagokra.

Felszólította Európa szupergazdagjait Mohammad Zahoor pakisztáni születésű brit-ukrán acélmilliárdos és a Kyiv Post volt tulajdonosa, Ukrajna leggazdagabb emigránsa, hogy támogassák aktívabban a megtámadott országot Oroszországgal szemben - írja az iNews.

A milliárdos au állítása szerint eddig körülbelül 100 millió font értékben adományozott, ennek a pénznek a nagy részét az ukrán katonák és ukrán menekültek megsegítésére fordította: testpáncélokat, sisakokat, éjjellátókat, katonai terepjárókat vettek belőle, továbbá a menekültek elhelyezésére szállodákat bérelt. Mindemellett Kijevben fekvő ötcsillagos hoteljét ma az ukrán hadsereg mesterlövészei használják őrállásnak, s a hozzá tartozó járműflottát is a katonák rendelkezésére bocsátotta.

Mohammad Zahoor szerint ezekben az időkben kettős felelősség hárul a milliárdos. – Nem most van itt az idő jachtok és repülőgépek vásárlására, vagy az élet élvezetére, most vissza kell ebből adni – mondta. Azt is közölte, hogy szerinte nem csak Ukrajna háborújáról van szó, mert lényegében az EU határainál zajlik a konfliktus, így az Európai Unió is érintett.