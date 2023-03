MTI-Népszava;

USA;FBI;Miskolc;rablás;gyanúsított;elfogás;

2023-03-23 14:33:00

Az Egyesült Államokban az FBI segítségével fogták el egy tavaly miskolci rablás egyik gyanúsítottját

Lance Rollins, az FBI helyettes jogi attaséja közölte, a körözött férfi az elfogása után beleegyezett abba, hogy rendőri kíséret mellett elhagyja az Egyesült Államokat, mivel ellenkező esetben a bevándorlási szabályok megsértése miatt ott is eljárás indult volna ellene

Az Egyesült Államokban, a Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) együttműködve fogták el egy tavalyi miskolci rablás egyik gyanúsítottját – hangzott el a bűncselekmény részleteiről tartott sajtótájékoztatón csütörtökön a borsodi vármegyeszékhelyen az MTI beszámolója szerint.

Ismeretlenek tavaly január 23-án este behatoltak egy miskolci ingatlanba, arcukat símaszkkal fedték el, kezükben baseballütőt tartottak, és a bejárati ajtón dörömbölve azt kiabálták, hogy "rendőrség, házkutatás". Amikor bejutottak a házba, az ott lévő embert a földre nyomták, és értékeket követeltek tőle, majd a fürdőszobába zárták. Ezután átkutatták az ingatlant, és 19 ezer eurót, értékes karórákat, parfümöket vittek el több millió forint értékben.

Az egyik feltételezett elkövetőt néhány nappal az eset után elfogták és letartóztatták. A férfi ellen jelentős értékben, felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt indult eljárás.

A csütörtöki sajtótájékoztatón Bodnár Gábor alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője elmondta: a rablás után rövid időn belül azonosították a két férfit, és egyiküket sikerült elfogni, a társa azonban elmenekült, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Boczán József, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Életvédelmi és Célkörözési Főosztály célkörözési osztályvezetője elmondta: az FBI huszonhárom éve üzemeltet a Nemzeti Nyomozó Irodán belül közös nyomozóegységet, amelynek fő feladata a szervezett bűnözés elleni harc, egyik fontos területe pedig a körözött személyek felkutatása.

Miután a miskolci rendőröktől megkapták az arra utaló információkat, hogy a körözött személy feltehetőleg az Egyesült Államokba menekült, felvették a kapcsolatot az FBI Magyarországra delegált attaséjával; a Szövetségi Nyomozó Irodával együttműködve sikerült elfogni a körözött személyt.

Az elfogás részleteiről és a hazaszállításról Lance Rollins, az FBI helyettes jogi attaséja beszélt. Tavaly októberben kaptak információt arról, hogy a miskolci rablás miatt körözött személy Amerikában tartózkodhat. Megállapították, hogy az illető valóban belépett az Egyesült Államok területére tavaly márciusban; októberben kiderült, hogy a férfi átlépte a vízumában meghatározott határidőt. A férfi ellen az Interpol is kiadott egy nemzetközi elfogatóparancsot, és Budapestről együttműködve New York-i kollégáikkal azonosítani tudták személyazonosságát, meghatározták a címét is, decemberben pedig elfogták.

Lance Rollins közölte, a körözött férfi az elfogása után beleegyezett abba, hogy rendőri kíséret mellett elhagyja az Egyesült Államokat, mivel ellenkező esetben a bevándorlási szabályok megsértése miatt ott is eljárás indult volna ellene; február végén hozták vissza Magyarországra.

Bodnár Gábor elmondta, hogy a férfit Miskolcra szállították, majd gyanúsítottként kihallgatták. Kezdeményezték letartóztatását a Miskolci Törvényszéken, amit a bíróság el is rendelt, így a férfi jelenleg is letartóztatásban van.