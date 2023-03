Gy. D.;

meghibásodás;beszélgetés;ChatGPT;

2023-03-23 14:02:00

A chatbotot fejlesztő OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman közölte, „szörnyen” érzik magukat az eset miatt, de a hibát mostanra már javították. Magához a beszélgetések tartalmához más felhasználók nem férhettek hozzá.

Egy bug miatt láthatóvá váltak más felhasználók beszélgetéseinek címei a ChatGPT-ben – írja a BBC a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezlrigazgatójának, Sam Altmannek a Twitter-bejegyzése alapján.

A beszámoló szerint a nyílt forráskódú könyvtárat érintő bug miatt a felhasználók kis része láthatta mások beszélgetéseinek címeit. „Szörnyen érezzük magunkat emiatt” – írta.

we had a significant issue in ChatGPT due to a bug in an open source library, for which a fix has now been released and we have just finished validating.



a small percentage of users were able to see the titles of other users’ conversation history.



we feel awful about this.