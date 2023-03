Úgy tűnik, megakadtak Bahmutnál az oroszok

Á. B.;

Ukrajna;orosz megszállás;Bahmut;

2023-03-25 13:09:00

Lehet, hogy azoknak lesz igaza, akik szerint volt értelme védeni egy stratégiailag nem túl jelentős várost?

Javarészt megrekedt a Bahmut elleni orosz támadás - írja legfrissebb jelentésében a brit védelmi minisztérium.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hPItxkp6cV



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bCnS87k1lJ