Gy. D.;

elnök;Türkmenisztán;dinasztia;parlamenti választások;Gurbanguly Berdimukhammedow;

2023-03-26 16:41:00

Türkmenisztán megoldotta a vesződést a demokráciával, ellenzékmentes parlamentet választanak az országban

A szavazók 258 jelölt közül választhatnak. Három párt indítja őket, de van, aki „függetlenként” indul.

Megoldotta a demokráciával kapcsolatos vesződést Türkmenisztán, ahol vasárnap parlamenti választásokat tartanak. A gond csak az, hogy a megmérettetésen nem indul ellenzéki politikus – derül ki az AP amerikai hírügynökség beszámolójából.

A 6,3 millió lakosú ország 3,5 millió, választásra jogosult állampolgárát várják az urnákhoz 2602 szavazóhelyiségben. Külföldön további 42 szavazóhelyiséget állítanak fel nagykövetségeken.

A 125 fős törvényhozásba 258 jelölt közül küldhetnek képviselőket a választópolgárok. Három párt indítja őket, de van, aki „függetlenként” indul.

Gurbanguly Berdimuhamedow a különcnek számító Saparmyrat Nyýazow néhai elnök 2006-os halálát követően került hatalomra, és elődjéhez hasonlóan átható személyi kultuszt hozott létre. Uralma alatt Türkmenisztán továbbra is nagyjából elszigetelt maradt. A személyi kultusz részeként olyan felvételek készültek az előző elnökről, amint biciklizés közben lő célpontokra, de olyan is volt, amelyen Gurbanguly Berdimuhamedow egy aranyozott súlyzórudat emel fel, miközben a kabinet tagjai állva tapsolják őt. Az előző elnöknek még "Arkadag" (Védelmező) titulusa is van.