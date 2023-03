Doros Judit;

visszaélés;OLAF;Hadházy Ákos;Donáth Anna;

2023-03-31 17:06:00

Az OLAF-hoz fordul a lombkoronasétányok ügyében Donáth Anna és Hadházy Ákos

Az ügy felveti a rendszerszintű visszaélés gyanúját.

Az OLAF-hoz fordul a Momentum EP-képviselőjével, Donáth Annával együtt a vitatható körülmények között épült, s meglehetősen túlárazottnak tűnő Hajdú-Bihar megyei lombkorona-sétányok ügyében – mondta lapunknak Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Ő először a Nyírmártonfalván több mint 60 millió forintból elkészült ilyen jellegű beruházása hívta fel a figyelmet, különös tekintettel arra, hogy a fából készült objektum miatt tarra vágtak egy egész erdőt, miközben a lombkorona sétánynak éppen az lenne az értelme, hogy magasabbról lássák az emberek a fákat, az ottani élő és növény világot.

Az uniós pénzt Filemon Mihály a település fideszes polgármestere magánszemélyként kapta, de nem ő az egyetlen közszereplő a térségben, aki ilyen beruházásra adta a fejét tetemes közpénz nyerve el. Erdei kirándulóhely és lombkorona ösvény létesítésére Tasi Sándor a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés fideszes alelnöke 61 millió Ft-ot, míg Tasó László fideszes országgyűlési képviselő ugyanilyen a célra 64 millió forintot kapott 2021-ben, s mindkét projekt helyszíne Nyíradony. Érdekesség, hogy a támogatott projektek listáján van olyan magánszemély, aki ugyanilyen beruházást, vagyis kirándulóhelyet és lombkorona sétányt valósított meg Nyíracsádon, ám ő a fentieknek mindössze tizedéből, 5,5 millió forintból tette ezt.

Hadházy Ákos lapunknak azt mondta: a helyszínen járva az a véleménye, hogy nagyjából ez az az összeg, amiből elkészülhettek máshol is az egyébként nem túl jó minőségű építmények, amelyeket ráadásul ugyanaz a kivitelező valósított meg. Az országgyűlési képviselő szerint mindez felveti a rendszerszintű visszaélés gyanúját, ezért az uniós pénzek körüli visszásságok miatt az OLAF-hoz fordulnak, Donáth Annával karöltve.

Az ügyben egyébként jövő héten szándékozik feljelentést is tenni, és azt vélhetően a Központi Nyomozó Ügyészséghez nyújtja majd be, mivel az érintettek között országgyűlési képviselő és más közszereplő is van.

Megkérdeztük, jelzi-e majd ezt az ügyet a nemrégiben életre hívott Integritás Hatóságnál, amire úgy válaszolt: nem igazán bízik a szervezet hatékonyságában, előbb megvárja, milyen lépést tesznek egy korábbi ügyben, amellyel ő maga szeretné tesztelni a hatóságot. Facebook posztjában erről azt írta, próbafeljelentést tett Mészáros Lőrinc egyik „primitíven manipulált közbeszerzési ügyében”. Egy régebbi korrupció infóján már taglalt 40 milliárdos forintos „bizarr buliról van szó”, ahol úgy kaptak előre ilyen értékű megbízást, hogy nem is lehetett tudni, hol és mit kell majd építeni. A képviselő szerinte a rendőrség el fogja szabotálni a nyomozást, de így legalább leteszteli az Integritás Hatóságot is, amit amit elvileg az EU- ügyészséghez való csatlakozás helyett afféle pótlásként hozott létre a kormány.