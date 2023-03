Á. B.;

KDNP;Szili Katalin;belépés;

2023-03-31 17:57:00

Szili Katalin elmagyarázta, miért lépett be az MSZMP és az MSZP után a KDNP-be

Belső indíttatásból fakadó elvárás volt.

Három indokom van: egy ideológiai, egy politikai és egy praktikus - jelentette ki a Fidesz által kézivezérelt Magyar Nemzetben Szili Katallin, miért lépett be a KDNP-be.

Mint korábban lapunk is beszámolt róla, csatlakozását a párt elnöke, Semjén Zsolt jelentette be Facebook-oldalán.

Szili Katalin az ideológiai okok közt azt hozta fel, hogy a 21. század valódi szociáldemokráciája inkább a keresztény-szociális eszmerendszernek felel meg. A politikai motivációt azzal indokolta, hogy a szocialista párton belül mindig is azt a népi-nemzeti vonalat képviselte amelyet lenézett az úgynevezett „liberális mainstream”. Hozzátette, ez a nemzeti vonal sosem tudott a párton belül többséget teremteni.

- fogalmazott Szili Katalin.

A praktikus ok pedig az volt eddig is, amíg párton kívül volt: folyamatosan a kormányzó pártokhoz kötötték, s elképzelhetetlennek tartottak így egy nemzetpolitikai kiállást. Ezért szerinte legalább meg is felel ennek az egyébként belső indíttatásból fakadó elvárásnak is.

Szili Katalin az MSZMP-ben kezdett el politizálni 1983-ban, majd 1989-ben a Magyar Szocialista Párt alapítója volt. 1998 és 2006 közt egyéni képviselő volt, 2005-ben pedig Sólyom László kihívója volt az államfői posztra. 2002 és 2009 közt az Országgyűlés elnöke volt. 2010 októberében elhagyta az MSZP-t és saját formációkkal kísérletezett, miközben egyre inkább közelített a kormánypártokhoz.