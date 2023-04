nepszava.hu;

tiltakozás;pedagógusok;tanárok;aláírásgyűjtés;köznevelési törvény;

2023-04-01 07:08:00

Már kétezernél is több tanár jelezte, hogy elhagyná a pályát a köznevelési státusztörvény miatt

A pedagógusokat képviselő szakszervezetek mellett számos civil szervezet követeli a kormánytól, hogy jelenlegi elképzeléseiket be se nyújtsák a parlamentnek.

Több mint két nap alatt, szombat reggelig összesen 2008 pedagógus nyilatkozott úgy, hogy elhagyná a pályát, amennyiben az Orbán-kormány benyújtja, a parlament pedig megszavazza az úgynevezett közoktatási státusztörvényt – derül ki az aHang petícióoldaláról. Az aláírások száma szinte percről percre nő.

A G7 felidézi, a civilek, szakmai és szakszervezeti csoportok tiltakoznak, szerintük a béremelési ígéret mellé a kormány most plusz munkaterhet, rosszabb munkakörülményeket és munkajogi szabályozást készül elfogadni, miközben továbbra sem teljesült legfőbb követelésük, a méltányos bérek bevezetése.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Forrás Társadalomkutató Intézet online felméréséből már korábban, kiderült, hogy a pedagógusok többsége elutasítja azokat a kormányzati elképzeléseket, melyek szerint egy új teljesítményértékelő rendszer keretében vizsgálnák a tanárok munkájának hatékonyságát, illetve a közalkalmazotti státuszukat is megszüntetnék. Akkor a kérdőívet több mint négyezer pedagógus töltötte ki, a kutatás az oktatási-nevelési intézményre és területi régiók szerint reprezentatív volt.

Lapunk elsőként számolt be arról még januárban, hogy a kabinet egy új jogállási törvénnyel készül átalakítani a pedagógusok foglalkoztatását, ami a közalkalmazotti jogviszonyuk megszüntetését jelentené. Márciusra el is készült a törvénytervezet, amelyből kiderült, hogy a közalkalmazotti státuszt egy új jogállási forma, a “köznevelési foglalkoztatotti jogviszony” váltaná fel.

Arról is a Népszava írt először, hogy a Belügyminisztérium egy új teljesítményértékelő rendszert dolgozott ki, melynek keretében minden évben át kell majd esniük egy értékelési folyamaton a pedagógusoknak, intézményvezetőknek. Ehhez tanévenként személyre szabott teljesítménycélokat is teljesíteniük kell, valamint több, a minisztérium által meghatározott kompetenciaterületen is meg kell felelniük. Az eredmények alapján lényegében rangsorolnák a tantestületek munkatársait: a legjobban teljesítő, felső 25 százalékba tartozók pénzjutalmat kaphatnak, a legrosszabbul teljesítő, alsó 25 százalékba tartozókat pedig továbbképzésekre küldhetik.

A Civil Közoktatási Platform, a Szülői Hang, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), a Társaság a Szabadságjogokért közölte: elvárják, hogy a kormány jelenlegi formájában ne terjessze be a tervezetet az Országgyűlésnek. Egyetért ezzel a Magyar Helsinki Bizottság, támogatja az aláírásgyűjtést továbbá a Pedagógus Egység, a Magyar Anyák csoportja, az Emberi Jogi Nevelők Hálózata, illetve a Hívatlanul Hálózat is.