2023-04-02 15:30:00

Uniós biztos Ujhelyi Istvánnak: Csak az Orbán-kormányon múlik a tanárok béremelése

Az ellenzéki politikus szerint „ótvar hazugság”, hogy az ellenzék akasztaná meg a folyamatot.

Nyílt levélben érdeklődött az uniós források holléte felől Ujhelyi István európai parlamenti képviselő Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős uniós biztosnál, aki megerősítette, a pedagógusok béremelésére szánt uniós pénzek most is elérhetőek, azok mielőbbi felhasználása kizárólag a magyar kormányon múlik - írja Facebook-bejegyzésében az ellenzéki politikus.

Az Ujhelyinek küldött válaszüzenet szerint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz 2022. decemberi jóváhagyásakor a Bizottság „arra a következtetésre jutott, hogy az Alapjogi Charta hatékony alkalmazására és végrehajtására vonatkozó horizontális feljogosító feltétel nem teljesül”. Eszerint a Bizottság bár ki tudta fizetni a Magyarország számára a műveletek végrehajtásának megkezdését lehetővé tevő előfinanszírozást, amíg a feljogosító feltétel nem teljesül, nem fizetik ki a Magyarország által a műveletek végrehajtása során felmerült kiadásokra benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő összegeket. Az uniós biztos hozzátette:

Ujhelyi István az üzenetet úgy értékelte, egyértelmű jelzés, hogy a pedagógusok béremelése csak a Fidesz-kormányon múlik, s felidézte, régóta „hülyíti a kormány a magyar embereket azzal az aljas hazugsággal, hogy azért nem tudják végrehajtani a pedagógusok hosszú ideje beígért béremelését, mert „Brüsszel visszatartja az erre szánt uniós forrásokat”, illetve azért, mert a „baloldali ellenzéki EP-képviselők minden eszközzel akadályozzák” a tanárok fizetésének uniós pénzből történő megemelését”. A politikus szerint érdemes tisztázni, hogy az Orbán-kormány által a hagyományos uniós költségvetés forrásainak felhasználását célzó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz először benyújtott változatában még egyetlen szó sem szerepelt a pedagógusok tervezett béremeléséről, azt csak az érdekképviseleti szervezetek és az ellenzéki európai parlamenti képviselők nyomására tették bele a később újraírt dokumentumba.

Ujhelyi István azt is jelezte, hogy a válasz értelmében a pedagógus béremelés technikai lebonyolításához szükséges költségek fedezetét a magyar kormány számára el is utalták már, így a kormány „minden további nélkül megelőlegezhetné a beígért béremelést annak biztos tudatában, hogy az utófinanszírozása ennek az összegnek biztosított”. Hozzátette, ez egyébként sem lenne példa nélküli, a kormány ugyanis már a befagyasztott helyreállítási alap pénzeinek mintegy húsz százalékát előre el is költötte, például nyolcmilliárd forint jutott belőle előfinanszírozásban Mészáros Lőrinc áramszolgáltató cégének. Ezért az ellenzéki politikus összegzése szerint „pitiáner bosszú a Fidesz-kormány részéről nem kifizetni a pedagógusok béremelését a rendelkezésre álló uniós keretből és végtelenül szánalmas mindezt ráadásul a baloldali ellenzék nyakába varrni. Világos és egyértelmű, hogy a források rendelkezésre állnak és biztosítottak, a kormány bármelyik pillanatban előfinanszírozhatná a fizetésemelést, ha akarná”.