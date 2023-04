Králik Emese;

MÁV;eladás;ház;bürokrácia;

2023-04-03 14:25:00

„Más lenne, ha egy nyugati országban élnénk” – Negyven éve él egy férfi ugyanabban a MÁV-os szolgálati házban, de nem adják el neki

A vasúttársaság még el adná, mivel a vonal rég nem működik, csakhogy egyelőre a bürokrácia az akadály. És térképek. Történelmi térképek.

– Nagyon régen ment itt utoljára vonat. Illetve ez így nem igaz, a kis vonalbejáró, meg a gyomirtó gép szokott erre járni. A vasútnál dolgoztam, ebbe a házba negyven éve úgy kerültem, hogy megismertem az élettársamat, aki özvegy volt, és szintén vasúti alkalmazott. Azután 36 évet voltunk együtt, négy éve halt meg – mondja Ballószög egyik külterületi részén a már nyugdíjas Tóth Ferenc.

A férfi elmeséli, hogy a szolgálati ingatlan komfort nélküli volt, de addig járt utána, hogy sikerült az áramot beköttetni. „Pontosan emlékszem, 2014. december 22-én gyulladt ki ebben a házban a villany, a nevelt lányom petróleumlámpa mellől került fel az egyetemre. Nem volt fa, ezeket én ültetgettem, csináltam egy kis színt, gondoltam, ellakhatunk itt az isten tudja meddig. Havonta 12 ezret fizetek bérleti díjként, ami nem sok, nem a pénz miatt aggódom. Más lenne, ha egy nyugati országban élnénk, ott akár élethosszig biztos az ingatlanbérlet. Itt nálunk a saját tulajdon a megnyugtató, mit lehet tudni, hol mit gondolnak meg hirtelen – fogalmazott Tóth Ferenc.

A Köncsög nevű egykori megállóhelynél már csak a kopott tábla emlékeztet arra, hogy valaha a környező tanyavilágból érkező utasok várakoztak ott a szerelvényekre. Errefelé 2007. március 3-án járt utoljára személyvonat. Abban az évben 14 mellékvonalat zártak be Magyarországon, akkor szűnt meg 11 állomásával és megállóhelyével a 43 kilométeres Bács-Kiskun megyei szakasz Kecskemét és Fülöpszállás között.

– Nem is tudom már, hány éve, hogy azt gondoltam, legjobb lenne megvenni a házat. Mondjuk tapasztaltam furcsa dolgokat, mire a végére jártam – idézte fel ma már derűsen a történetet. – Ahhoz, hogy eladható legyen egy egykori vasutas építmény, a síntől minimum 12 méterre kell lennie. Kimérettem, megvolt a táv. Erre hallom a társaság egyik munkatárástól, baj van, mert van ott egy másik sín is, és ott 4,5 métert ír egy dokumentum. Erősködtem, hogy nagyon régóta itt vagyok, de amiről beszélnek, annak a nyomát se láttam.

Az említett ingatlan az állam tulajdonában, a vasúttársaság kezelésében van. A MÁV csak akkor tudja azt értékesíteni – és arról, hogy ennek nincs elvi akadálya, egy 2020 nyarán kelt hivatalos levelet mutatott a család –, ha a terület kikerül a „kivett közforgalmú vasút” művelési ágból. Ehhez először a Ballószög szabályozási tervében a kötöttpályás vasúti övezetként szereplő területet át kell minősíteni mezőgazdasági övezetbe. Amihez viszont módosítani kell a településrendezési tervet.

Tóth Ferenc úgy hallotta, átlagosan hat hónapos átfutási idővel kell számolni. 2021. április 27-én nyújtotta be kérelmét az önkormányzathoz. Az aktuális módosításokról alig egy héttel korábban döntött a ballószögi képviselő-testület, az ügyét már nem tudták beilleszteni a tételek közé. Ugyan indított a község 2021. november 25-én egy hasonló eljárást, az viszont négy kiemelt fejlesztési területre vonatkozott, Tóth Ferencé pedig nem ilyen, tehát ismét nem került be a csomagba. A soron következő módosítási eljárásba, amelyet tavaly március 31-én indított a képviselő-testület, viszont már igen – írta le a folyamatot a település polgármestere, Somogyi Lajos. Szavai szerint az ügyeknek „sora van”, és azzal sem lehet megsürgetni a folyamatot, hogy a panaszos, aki sokallta a már többször is lejárt hat hónapot, időnként megafonnal fejezte ki nemtetszését a hivatal előtt. A településrendezési terv módosítása nem olcsó, egy nagyobb felülvizsgálatért csaknem 5 millió forintot fizetett a helyhatóság, a folyamatban lévő eljárás 2 millióba kerül úgy, hogy a település éves költségvetésében 60 millió forint saját bevételük van. A Kecskemét közelsége miatt egyre vonzóbbá váló Ballószögön mindenki mindent építési teleknek gondol, így módosítani való tényleg van, de az ügyeket „összevárják”. – Ha egy kérelmező külön szeretné a saját ügyében az eljárást megindíttatni, akkor vállalnia kell ennek költségét. Ha ezt nem kéri, akkor el kell fogadnia, hogy egy vagy több olyan kérelem is lehet a csomagban, amely több egyeztetést igényel, és emiatt az eljárás elhúzódhat – mutatott rá. Somogyi Lajos azt mondja, az épp aktuális eljárás végére reményei szerint heteken belül pont kerül.

– A baj az, hogy nyáron jár le az épp aktuális kétéves bérleti szerződésem – mondja Tóth Ferenc, és bár kapott ígéretet a hosszabbításra, ez nem nyugtatja meg teljesen. „Csináltam fürdőszobát, ablakokat cseréltem, mert ha fújt a szél, mozgott a konyharuha. Tudtam, hogy nem az én tulajdonom, és hogy van benne rizikó. Már nem lenne szívem itt hagyni. Meg ha én ezt elhagyom, erre csak a pusztulás várna”, ahogy a hasonló ingatlanokra is a rég bezárt vonalon – tette hozzá.