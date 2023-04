Brit védelmi minisztérium: az orosz katonák halálát sok esetben nem is az ukránok, hanem az alkohol okozza

P. L.;

alkoholizmus;orosz katonák;orosz-ukrán háború;

2023-04-02 22:01:00

A háború kezdete óta mintegy 200 ezerre tehető az orosz katonai veszteség, számottevő részük azonban nem a harctéren esett el.

Az ukrajnai invázió kezdete óta az orosz hadsereg teljes katonai vesztesége mintegy 200 ezerre tehető, ennek azonban egy „jelentős kisebbsége” nem a harcokban esett el - közölte szokásos jelentésében a brit védelmi minisztérium a Twitteren.

A minisztérium egy Telegramon közzétett március 27-ei orosz hírforrásra hivatkozva azt írta, a halálesteknek egy különösen jelentős hányada köthető balesetekhez, egyéni bűncselekményekhez, illetve a túlzott alkoholfogyasztáshoz. További nem-harctéri veszteségek okozójaként a rossz fegyverhasználatot, a közúti baleseteket és a kihűlést említették.

A brit tárca megjegyzi, hogy bár az orosz parancsnokok a harctéri hatékonyságot különösen hátrányosan befolyásoló tényezőként tartják számon a masszív alkoholfogyasztást, féligmeddig - sokszor szemet hunyva felette - mégis elfogadják, mivel az alkoholizmus általánosságban is komoly problémát jelent az orosz társadalomban.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/98MyQNQKmJ



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/XBel6Fvgf0