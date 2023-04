Az amerikai erők megölték az Iszlám Állam európai merényletek kiterveléséért felelős vezetőjét Szíriában

Gy. D.;

USA;Szíria;Iszlám Állam;terrorellenes művelet;

2023-04-04 10:29:00

A CENTCOM szerint Hálid Ajd Ahmed al-Dzsabúri halála „ideiglenesen zavart okoz a szervezetnél a külföldi támadások kitervelését illetően”.

Az amerikai erők megölték az Iszlám dzsihadista szervezetnek az európai merényletek kiterveléséért felelős vezetőjét Szíriában – derül ki az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának (CENTCOM) keddi Twitter-bejegyzéséből.

A CENTCOM erői hétfőn végeztek Hálid Ajd Ahmed al-Dzsabúrival, akinek halála a beszámoló szerint „ideiglenesen zavart okoz a szervezetnél a külföldi támadások kitervelését illetően”.

A tájékoztatás szerint az al-Dzsabúri elleni támadásnak nem voltak civil áldozatai.

A CENTCOM mindazonáltal kiemelte, a dzsihadista szervezet, bár korábban súlyos vereséget szenvedett Szíriában (és Irakban), „továbbra is fenyegetést jelent a térségre és azon túl is”. „Bár meggyengült, a csoport továbbra is képes műveleteket folytatni a térségben, miközben szándékában áll csapást mérni a Közel-Keleten túl is” – írták.

