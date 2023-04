Á. B.;

repülőtér;Magyar Honvédség;Kecskemét;parancsnok;

2023-04-05 12:31:00

Hatalmas titkolózás közepette leváltották a kecskeméti repülőtér parancsnokát

Még azokat a cikkeket is törölték, amelyekben a nyilvánosság előtt beszámoltak a hírről.

2023. február 15. óta új parancsnoka van a kecskeméti honvédségi repülőbázisnak, az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárnak - írja a Szabad Európa.

A portál szerint nem tudni, hogy Ugrik Csaba távozásának köze van-e ahhoz, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egy kormányrendeletre hivatkozva sorra menti fel azokat a 45 évesnél idősebb tiszteket, akik már legalább 25 évet töltöttek szolgálati jogviszonyban. Az ő számuk már száz felett jár, a Magyar Honvédség honlapján pedig megjelent a hír, miszerint február 15-én ünnepélyes keretek közt Gróf Gergely alezredes veszi át a repülőtér irányítását. A rendezvényen részt vett Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy vezérkari főnök is, a honvedelem.hu portálról azonban később eltávolították az erről cikket. Gróf Gergely az új tisztségében először abban a posztban szerepel, amely február 16-án jelent meg a kecskeméti repülőbázis Facebook-oldalán – sokan hozzászólást írva gratuláltak neki –, aztán a portálon egy évértékelőkről szóló február 17-i összegző cikkben is Önálló hírt a honvedelem.hu nem is közölt arról, hogy új parancsnoka van a repülőbázisnak. A már törölt beszámolóban egyébként méltatták a leköszönő parancsnok munkáját is.

A portál kereste a Honvédelmi Minisztériumot, mert egy portréinterjúban szeretette volna bemutatni az új parancsnokot, pályafutását, a repülőbázissal kapcsolatos terveit, azonban a tárca sajtóosztálya azt válaszolta, hogy a kérést nem tudják teljesíteni.