2023-04-05 14:09:00

Börtönbüntetés kiszabását kérik a kisvárdai várat felgyújtó férfira

A vádlott tettével mintegy 67 millió forintos kárt okozott.

Börtönbüntetés kiszabását kéri az ügyészség arra a 25 éves férfira, aki tavaly nyáron felgyújtotta a felújítás alatt álló, műemléknek számító kisvárdai várat – derül ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szerdai közleményéből.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a vádlott tettét azzal indokolta, hogy magánéleti gondjai miatt az életét értelmetlennek érzi, rendszeresen fogyaszt alkoholt, a bűncselekményt is ittas állapotban követte el. Telefonjával videófelvételeket is készített a tűzgyújtásról, ezeket később önként megmutatta a rendőröknek.

A Kisvárdai Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2022. július 18-án, éjjel 23 óra körül otthon magához vett egy olajos-benzines folyadékkal teli flakont, azért, hogy azzal felgyújtsa a településen álló várat. A műemléki védelem alatt álló vár épületét ekkor éppen felújították, az fel volt állványozva, különböző építőanyagok és műszaki berendezések voltak a helyszínen.

Az elkövető a gyúlékony anyagot előbb a vár tornyában locsolta szét, majd azt meggyújtotta, a tüzet pedig hígító szétlocsolásával is fokozta. Ezt követően az épület pincéjébe ment, ahol hat különálló helyiségben is kiöntötte a gyúlékony folyadékot, majd azt meggyújtotta, aminek következtében heves tűz ütött ki. A gyújtogató ezután távozott a helyszínről.

A tűz pusztítása miatt 3 sértettnek is kára keletkezett, mivel az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, és

A tüzet a kiérkező tűzoltók oltották el.

A rendőrség másnap elfogta a gyújtogató férfit, aki jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt áll. A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor kóros elmeállapotban volt, ezért nagymértékben korlátozva volt a cselekménye következményének felismerésében.

A vádirat szerint három rendbeli, jelentős kárt okozó rongálás bűntettét követte el a vádlott, és az ügyész azt indítványozta, hogy börtönbüntetésre ítélje a bíróság.